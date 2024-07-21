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В медицинских вузах России увеличат число бюджетных мест

В медицинских вузах России увеличат число бюджетных мест - РИА Новости Крым, 21.07.2024

В медицинских вузах России увеличат число бюджетных мест

В России с 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T21:32

2024-07-21T21:32

2024-07-21T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В России с 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба Кабмина."Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Минпросвещения необходимо принять меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования", - сказано в сообщении.Кроме того, Минздраву совместно с регионами поручено разработать планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федеральных проектов. Четыре из них будут посвящены помощи людям с серьезными недугами – онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о полутора тысячах специалистов, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Крымский медицинский колледж ориентируется на запрос Крыма и предлагает три основных направления - сестринское дело, фельдшеры, акушерки. Спрос на образовательную услугу традиционно высок. На места за счет бюджета республики - их 220 - более 1600 заявлений, рассказал ранее директор колледжа Аркадий Писарев.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей

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михаил мишустин, новости, образование в россии, высшее образование, россия