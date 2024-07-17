https://crimea.ria.ru/20240717/vstupitelnaya-kampaniya-v-krymu-kuda-idti-uchitsya-i-gde-vysokiy-konkurs-1138931678.html

Вступительная кампания в Крыму: куда идти учиться и где высокий конкурс

Вступительная кампания в Крыму: куда идти учиться и где высокий конкурс - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Вступительная кампания в Крыму: куда идти учиться и где высокий конкурс

Самыми популярными направлениями обучения в крымских вузах в этом году традиционно остаются медицина, реклама, журналистика, политология, в этом году вырос... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T21:25

2024-07-17T21:25

2024-07-17T21:20

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мгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Самыми популярными направлениями обучения в крымских вузах в этом году традиционно остаются медицина, реклама, журналистика, политология, в этом году вырос спрос на инженерные специальности. О том, каков конкурс на эти и другие факультеты и что нового предлагают крымские учебные заведения в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители вузов региона.КФУ имени Вернадского"По федеральному университету в этом году отмечается существенный прирост количества заявлений по сравнению с прошлым годом. Уже коло 25 тысяч, при том, что до завершения кампании еще восемь дней. В прошлом году по финалу было чуть более 21 тысячи заявлений", - констатирует исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.По его словам, призеров и победителей заключительного этапа всероссийских олимпиад в КФУ идет не много - в этом году семь человек, среди поступающих есть несколько "стобалльников", но в целом средний балл будет не ниже прошлогоднего.Как уточняет директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ, советник председателя Приемной комиссии Алексей Гусев, вступительная кампания в этом году проходит спокойно, большее число поступающих стали подавать документы через "Госуслуги" - это расширяет географию."Географически ближайшие субъекты - Ростовская область, более двух тысяч заявлений - Херсонская и Запорожская области, чуть меньше - Луганская и Донецкая Народные Республики, большой популярностью пользуется университет у Челябинской области. При этом часто документы в вуз подают те, кто отдыхал в Крыму - природа и климат вдохновляют", - констатирует Гусев.КИПУ имени ЯкубоваКрымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова также принял больше заявлений по сравнению с прошлым годом, говорит первый проректор вуза Анжелика Лучинкина."По приоритетам - уже несколько лет подряд лидируют информационные технологии - большой конкурс. Средний балл аттестатов абитуриентов - 270-280. В этом году также пользуется спросом менеджмент, традиционно - журналистика, психология, логопедия. Второй год подряд растет спрос на инженерные направления - здесь средний балл по ЕГЭ - 230-250", - рассказывает Лучинкина.По ее словам, в этом году вуз открыл новые программы по среднему специальному образованию на коммерческой основе - они также пользуются популярностью. Особенно активно выпускники 9 классов выбирают юриспруденцию, информационные системы, дизайн, экономику и бухучет. Это, по мнению Лучинкиной, связано с коротким сроком обучения - по бухучету и юриспруденции всего 2 года и 10 месяцев. Очень высокий конкурс в педагогическом колледже , при этом это направление тоже выбирают ребята с высокими баллами аттестата.МГУ имени Ломоносова в Севастополе10 июля завершился прием документов в от абитуриентов по общему конкурсу в севастопольский филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Прием документов от абитуриентов, планирующих обучение по программам магистратуры продлится до 20 июля, до 25 июля - для тех, кто имеют право поступать без экзаменов.Всего филиал МГУ в Севастополе предлагает 98 бюджетных мест. 10 из них по специалитету, остальные - бакалавриат. Подано чуть менее 400 заявлений от ребят из 40 регионов России.Крымский медицинский колледжКрымский медицинский колледж ориентируется на запрос Крыма и предлагает три основных направления - сестринское дело, фельдшеры, акушерки. Спрос на образовательную услугу традиционно высок."В этом году количество подаваемых заявлений выше, чем в прошлые. Сегодня на места за счет бюджета республики - их 220 - уже более 1600 заявлений. Есть специальности , где конкурсная ситуация составляет 16 человек на место - это лечебное дело и фельдшеры. По программам без бюджетной поддержки конкурс составляет три человека на место", - говорит директор колледжа Аркадий Писарев.География в медколледже тоже широкая - поступать едут из Калининграда, Сибири, Чеченской республики, Краснодарского края и не только. При этом часть студентов - целевики. Уточнить информацию и заявить о своем желании получить целевое образование можно на портале "Госуслуг" .Если ребенок не поступил на бюджет, он может поступить на коммерческое отделение вуза за счет средств материнского капитала, напомнила ранее замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко. Для этого владельцу сертификата нужно заключить договор об оказании платных образовательных услуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнимаВ Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовкиАбитуриенты Крыма хотят работать в туризме и IT-сфере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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