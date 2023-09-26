https://crimea.ria.ru/20230926/splotim-v-likholete-v-sevastopole-gotovyat-festival-svyatoy-vladimir-1131650795.html

Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"

Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир" - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"

В Севастополе, несмотря на непростую обстановку, проведут фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", участие в котором примут картины авторов из... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T07:45

2023-09-26T07:45

2023-09-26T08:26

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе, несмотря на непростую обстановку, проведут фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", участие в котором примут картины авторов из почти всех регионов России, в том числе военкоров, работавших на новых территориях РФ в условиях боевых действий. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы проекта.В этом году оргкомитет фестиваля получил более 400 заявок от авторов из десятков регионов России, половина из них – полнометражное документальное кино, рассказала президент фестиваля "Святой Владимир", автор проекта Елена Иваниченко."Сейчас мы заканчиваем формирование программы. В итоге будет около 50 конкурсных и столько же внеконкурсных фильмов. Фестиваль наш уже международный, но основная часть программы – отечественные картины из разных регионов страны. Авторы – от Камчатки до Калининграда", – поделилась Иваниченко.В этот раз основной акцент будет на номинацию "Фильмы об СВО". Она появилась в прошлом году. Заявки подали в том числе военкоры, авторы из новых регионов России, отметила она.Картины поборются в конкурсных номинациях короткометражный и полнометражный документальный фильм, короткометражное и полнометражное игровое кино. Также есть внеконкурсная спецноминация – "Крым в кадре" и номинация "Телепроект". Судить работы будут профессионалы теле- и киноиндустрии и представители духовенства.По словам Иваниченко, фестиваль "Святой Владимир" в Севастополе успел стать площадкой, которая объединяет людей, создающих новые, уже совместные проекты, что очень важно во всех смыслах.Мобилизуем тылПервое заседание оргкомитета IX фестиваля "Святой Владимир" началось в Севастополе в Доме офицеров флота (ДОФ) 22 сентября как раз в те минуты, когда ВСУ стали наносить ракетные удары по городу. Тогда ПВО сбило несколько ракет, две попали в штаб Черноморского флота, через дорогу от ДОФа. Несмотря на произошедшее, мероприятие не было прервано.Сложная ситуация лишь объединяет людей, и помочь им почувствовать сильную связь друг с другом, дать чувство локтя, преемственности ради единой цели – главная миссия проекта, говорит зампредседателя оргкомитета фестиваля Андрей Ситников.Это уже девятый по счету фестиваль. Впервые он прошел в Севастополе в сентябре 2015 года. Первое время все мероприятия проводились благодаря энтузиастам, работникам телевидения и кино из Севастополя и Симферополя, исключительно по народной инициативе, без поддержки властей. С 2018-го работа велась в рамках президентского гранта. С 2019-го фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.В этом году IX Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир" пройдет в Севастополе с 21 по 25 октября. Вход на показы фильмов бесплатный на всех локациях.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием От Пушкина до Брэдбери: крымчане назвали своих любимых писателей

https://crimea.ria.ru/20230925/pobeda-za-rossiey-fedr-konyukhov--o-premere-filma-povelitel-vetra--1131655321.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

культура, севастополь, кино, общество, елена иваниченко, новости крыма, крым