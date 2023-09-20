https://crimea.ria.ru/20230920/ot-pushkina-do-bredberi-krymchane-nazvali-svoikh-lyubimykh-pisateley-1131555226.html

От Пушкина до Брэдбери: крымчане назвали своих любимых писателей

От Пушкина до Брэдбери: крымчане назвали своих любимых писателей - РИА Новости Крым, 20.09.2023

От Пушкина до Брэдбери: крымчане назвали своих любимых писателей

В Симферополе открылся IX литературный фестиваль "Крымбукфест – 2023", который будет проходить в нескольких городах Крыма в течение трех дней. Читающая публика... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T19:37

2023-09-20T19:37

2023-09-20T19:37

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библиотека им. франко в симферополе

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крымбукфест

елена ясинова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе открылся IX литературный фестиваль "Крымбукфест – 2023", который будет проходить в нескольких городах Крыма в течение трех дней. Читающая публика – гости "Крымбукфеста" рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, как часто они находят время для чтения и каких писателей любят.- "Вино из одуванчиков", - поколебавшись, назвала студентка Милена Николаенко. Правда, имя автора – Рея Брэдбери - подзабыла.Девушки из танцевального ансамбля Крымского университета культуры среди последних прочитанных книг назвали "Историю русского балета", а студентка Елизавета Шевчук даже процитировала своего любимого поэта – Сергея Есенина. Каких еще литераторов чаще всего выбирают крымчане – смотрите в нашем видео.Литературный фестиваль "Крымбукфест – 2023" в этом году пройдет в новом формате: его мероприятия состоятся не только в Симферополе, но и в других городах Крыма."Мы решили, что с творчеством наших гостей должны познакомиться не только симферопольцы. Мы сделали выездные мероприятия в Бахчисарае, на базе Центральной библиотеки Пушкина, и в городе Саки – там новая шикарная библиотека, отремонтированная. Она имеет уже статус модельной библиотеки. Я думаю, что там будет много людей, которые заинтересовались творческой встречей с Александром Переверзиным и Алексеем Бурыкиным", - сказала директор Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко Елена Ясинова.В этом году гостями фестиваля станут москвичи - поэт Александр Переверзин и писатель Сергей Самсонов, лауреат литературной премии "Ясная поляна" (2019 г.).Всего в рамках литературного форума состоится более сорока мероприятий. Участники книжного форума смогут увидеть театральные постановки: чеховского "Медведя" в исполнении коллектива "Красные театралы" и пьесу драматурга Александра Хмелика "А все-таки она вертится?", поставленную Студией театра и кино "Интро". Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко.По статистике Книжной палаты Российской Федерации, самым издаваемым автором в 2023 году стал Ф. М. Достоевский, который "обошел" по количеству изданий и объему тиражей прошлогоднего лидера – Стивена Кинга.А в Крыму впервые за последние 50 лет издали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича, который проходил лечение в Ялте и похоронен там. Сборник его стихов вышел в переводе на русский и украинский языки.Читайте также на РИА Новости Крым:Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературыПрокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в ФеодосииВ Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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