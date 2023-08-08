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Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг
Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг
Федор Достоевский в первом полугодии 2023 года стал в России самым издаваемым автором художественной литературы по объему тиражей. Он сменил на этой позиции... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T21:35
2023-08-08T21:35
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агата кристи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Федор Достоевский в первом полугодии 2023 года стал в России самым издаваемым автором художественной литературы по объему тиражей. Он сменил на этой позиции Стивена Кинга, признанного самым издаваемым за аналогичный период прошлого года. В рейтинге 2023 года американский писатель опустился до шестой строчки, как следует из опубликованных Российской книжной палатой данных статистики.На втором месте после Достоевского указана Агата Кристи, на третьем – Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной). Среди авторов детской литературы лидирует Корней Чуковский, за ним следуют Александр Пушкин и автор развивающих пособий Елена Ульева.Примечательно, что впервые за много лет список самых издаваемых авторов в РФ покинула британская писательница Джоан Роулинг – автор серии книг о Гарри Поттере.За первое полугодие 2023 года было издано 71 издание книг Федора Достоевского общим тиражом 463 тыс. экземпляров. Обладательница второго места во "взрослом" рейтинге Агата Кристи была издана 53 раза, тираж – 411 тыс. экземпляров. Российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) – 41 издание, 294 тыс. экземпляров.Что касается детской литературы, то здесь лидер в списке Корней Чуковский: 61 издание общим тиражом 636 тыс. экземпляров. Обладатель второго места Александр Пушкин – 59 изданий, общий тираж 351 тыс. экземпляров. У занимающей третье место в рейтинге Елены Ульевой – 65 изданий с общим тиражом в 239,5 тыс. книг.Джоан Роулинг в первом полугодии 2022 года занимала первое место в этом рейтинге, к концу года она опустилась на третью строчку, а теперь не представлена в рейтинге совсем.Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек новых российских территорий. Он напомнил, что нынешние власти Украины проводят политику запрета русской литературы, но у этой стратегии нет будущего.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?В российских школах появится новый предметДревние, царские и золотые: истории удивительных книг
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новости, общество, культура, федор достоевский, джоан роулинг, корней чуковский, агата кристи, александр пушкин
Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг

Джоан Роулинг покинула рейтинг самых издаваемых писателей в РФ – данные Книжной палаты

21:35 08.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчки Гарри Поттера в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве.
Очки Гарри Поттера в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Федор Достоевский в первом полугодии 2023 года стал в России самым издаваемым автором художественной литературы по объему тиражей. Он сменил на этой позиции Стивена Кинга, признанного самым издаваемым за аналогичный период прошлого года. В рейтинге 2023 года американский писатель опустился до шестой строчки, как следует из опубликованных Российской книжной палатой данных статистики.
На втором месте после Достоевского указана Агата Кристи, на третьем – Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной). Среди авторов детской литературы лидирует Корней Чуковский, за ним следуют Александр Пушкин и автор развивающих пособий Елена Ульева.
Примечательно, что впервые за много лет список самых издаваемых авторов в РФ покинула британская писательница Джоан Роулинг – автор серии книг о Гарри Поттере.
За первое полугодие 2023 года было издано 71 издание книг Федора Достоевского общим тиражом 463 тыс. экземпляров. Обладательница второго места во "взрослом" рейтинге Агата Кристи была издана 53 раза, тираж – 411 тыс. экземпляров. Российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) – 41 издание, 294 тыс. экземпляров.
Что касается детской литературы, то здесь лидер в списке Корней Чуковский: 61 издание общим тиражом 636 тыс. экземпляров. Обладатель второго места Александр Пушкин – 59 изданий, общий тираж 351 тыс. экземпляров. У занимающей третье место в рейтинге Елены Ульевой – 65 изданий с общим тиражом в 239,5 тыс. книг.
Джоан Роулинг в первом полугодии 2022 года занимала первое место в этом рейтинге, к концу года она опустилась на третью строчку, а теперь не представлена в рейтинге совсем.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек новых российских территорий. Он напомнил, что нынешние власти Украины проводят политику запрета русской литературы, но у этой стратегии нет будущего.
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НовостиОбществоКультураФедор ДостоевскийДжоан РоулингКорней ЧуковскийАгата КристиАлександр Пушкин
 
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