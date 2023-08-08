https://crimea.ria.ru/20230808/dostoevskiy-oboshel-stivena-kinga-a-chukovskiy--dzhoan-rouling-1130613539.html

Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг

Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг

Федор Достоевский в первом полугодии 2023 года стал в России самым издаваемым автором художественной литературы по объему тиражей. Он сменил на этой позиции... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T21:35

2023-08-08T21:35

2023-08-08T21:35

новости

общество

культура

федор достоевский

джоан роулинг

корней чуковский

агата кристи

александр пушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130613908_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_8edb8223368f56c4b820c596d18835db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Федор Достоевский в первом полугодии 2023 года стал в России самым издаваемым автором художественной литературы по объему тиражей. Он сменил на этой позиции Стивена Кинга, признанного самым издаваемым за аналогичный период прошлого года. В рейтинге 2023 года американский писатель опустился до шестой строчки, как следует из опубликованных Российской книжной палатой данных статистики.На втором месте после Достоевского указана Агата Кристи, на третьем – Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной). Среди авторов детской литературы лидирует Корней Чуковский, за ним следуют Александр Пушкин и автор развивающих пособий Елена Ульева.Примечательно, что впервые за много лет список самых издаваемых авторов в РФ покинула британская писательница Джоан Роулинг – автор серии книг о Гарри Поттере.За первое полугодие 2023 года было издано 71 издание книг Федора Достоевского общим тиражом 463 тыс. экземпляров. Обладательница второго места во "взрослом" рейтинге Агата Кристи была издана 53 раза, тираж – 411 тыс. экземпляров. Российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) – 41 издание, 294 тыс. экземпляров.Что касается детской литературы, то здесь лидер в списке Корней Чуковский: 61 издание общим тиражом 636 тыс. экземпляров. Обладатель второго места Александр Пушкин – 59 изданий, общий тираж 351 тыс. экземпляров. У занимающей третье место в рейтинге Елены Ульевой – 65 изданий с общим тиражом в 239,5 тыс. книг.Джоан Роулинг в первом полугодии 2022 года занимала первое место в этом рейтинге, к концу года она опустилась на третью строчку, а теперь не представлена в рейтинге совсем.Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек новых российских территорий. Он напомнил, что нынешние власти Украины проводят политику запрета русской литературы, но у этой стратегии нет будущего.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?В российских школах появится новый предметДревние, царские и золотые: истории удивительных книг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, культура, федор достоевский, джоан роулинг, корней чуковский, агата кристи, александр пушкин