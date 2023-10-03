https://crimea.ria.ru/20231003/kanatnaya-doroga-na-zubtsy-ay-petri-zarabotaet-v-sleduyuschem-godu-1131805935.html
Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
Канатная дорога на плато горы Ай-Петри снова откроется для пассажиров в 2024 году. Такой ответ на вопрос корреспондента РИА Новости Крым дала глава... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-03T07:31
2023-10-03T07:31
2023-10-02T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Канатная дорога на плато горы Ай-Петри снова откроется для пассажиров в 2024 году. Такой ответ на вопрос корреспондента РИА Новости Крым дала глава администрации города Ялта Янина Павленко во время фестиваля "Ай-Петри Фест".По ее словам, в настоящий момент инвестор закупает все необходимые для ремонта запасные части.Напомним, Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" была закрыта для посетителей в 2022 году. По информации минимущества Крыма, на данный момент весь комплекс канатной дороги передан из муниципальной собственности городского округа Ялты в республиканскую. Им ведает Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. В реновацию канатной дороги Мисхор-Ай-Петри предполагается вложить около 150 млн рублей.В мае 2023 года стало известно, что инвестиционный проект уже прошел процедуру согласования в профильных министерствах и ведомствах, а также в администрации Ялты. Неназванный крымский инвестор помимо ремонта канатной дороги обещал заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.При этом в предыдущей компании-арендаторе ООО "Стартинвест" утверждали, что дорога была в хорошем состоянии, а профилактические работы на подвесной дороге проводились ежегодно.В 2023 году Ялтинской дороге исполняется 35 лет. Общая ее длина – 2 980 метров, уникальность в том, что от средней станции "Сосновый бор" до верхней "Ай-Петри" нет ни одной опорной вышки. Это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, его длина достигает 1670 метров.Читайте по теме:На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублейВершину горы Ай-Петри в Крыму "зачистили" от незаконных торговцевВозрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, янина павленко, отдых в крыму, ай-петри, туризм в крыму, новости крыма, крым курортный
Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
Мэр Ялты Янина Павленко: канатная дорога на Ай-Петри заработает в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым.
Канатная дорога на плато горы Ай-Петри снова откроется для пассажиров в 2024 году. Такой ответ на вопрос корреспондента РИА Новости Крым дала глава администрации города Ялта Янина Павленко во время фестиваля "Ай-Петри Фест
".
"Сейчас арендатор вкладывает большие средства в то, чтобы обновить все, что необходимо, чтобы дорога была безопасной. Однозначно в следующем году дорога будет работать", – сказала Павленко.
По ее словам, в настоящий момент инвестор закупает все необходимые для ремонта запасные части.
Напомним, Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" была закрыта для посетителей в 2022 году. По информации минимущества Крыма, на данный момент весь комплекс канатной дороги передан из муниципальной собственности городского округа Ялты в республиканскую. Им ведает Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. В реновацию канатной дороги Мисхор-Ай-Петри предполагается вложить около 150 млн рублей.
В мае 2023 года стало известно, что инвестиционный проект уже прошел процедуру согласования в профильных министерствах и ведомствах, а также в администрации Ялты. Неназванный крымский инвестор
помимо ремонта канатной дороги обещал заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.
При этом в предыдущей компании-арендаторе ООО "Стартинвест" утверждали, что дорога была в хорошем состоянии, а профилактические работы на подвесной дороге проводились ежегодно.
В 2023 году Ялтинской дороге исполняется 35 лет. Общая ее длина – 2 980 метров, уникальность в том, что от средней станции "Сосновый бор" до верхней "Ай-Петри" нет ни одной опорной вышки. Это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, его длина достигает 1670 метров.