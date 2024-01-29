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Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний
Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний
Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T15:10
2024-01-29T15:10
ялта
янина павленко
кадровые перестановки
сергей аксенов
благоустройство
городская среда
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту подъездов.Павленко уточнила, что своих должностей лишились руководители двух муниципальных управляющих организаций и заместитель начальника еще одной. Руководителю еще одной ремонтно-эксплуатационной организации объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля. Также выговоры получили начальник городского департамента ЖКХ Михаил Аврунин и курирующий вице-мэр Юрий Журавлев."На исправление всех недочетов нам даны две недели - контролирую лично. Приношу свои извинения Сергею Валерьевичу (Аксенов – ред.). Подобных ситуаций быть не должно", - добавила глава администрации.Сергей Аксенов ранее сообщил, что чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже наполовину. Так, в Ялте вместо заявленных в отчете "отремонтированных" 20 подъездов по факту сделан ремонт только в восьми.Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в СимферополеАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиАксенов уволит главу минсельхоза Крыма
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, кадровые перестановки, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Кадровая чистка в Ялте: Павленко уволила глав управляющих компаний

Мэр Ялты Павленко уволила глав нескольких управляющих компаний из-за ремонта подъездов

15:10 29.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПустое кресло
Пустое кресло - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту подъездов.
"Рабочую неделю начала с чистки кадров, которые допустили предоставление неверных данных в отчете по ремонту ялтинских подъездов за 2023 год. Документ лег на стол главы республики, а значит, дезинформировал его. Ситуация недопустимая – тем, кто умышленно или неумышленно делает такие ошибки, в команде администрации места нет", - написала она в своем Telegram-канале.
Павленко уточнила, что своих должностей лишились руководители двух муниципальных управляющих организаций и заместитель начальника еще одной. Руководителю еще одной ремонтно-эксплуатационной организации объявлен выговор за отсутствие надлежащего контроля. Также выговоры получили начальник городского департамента ЖКХ Михаил Аврунин и курирующий вице-мэр Юрий Журавлев.
"На исправление всех недочетов нам даны две недели - контролирую лично. Приношу свои извинения Сергею Валерьевичу (Аксенов – ред.). Подобных ситуаций быть не должно", - добавила глава администрации.
Сергей Аксенов ранее сообщил, что чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов, который не был сделан даже наполовину. Так, в Ялте вместо заявленных в отчете "отремонтированных" 20 подъездов по факту сделан ремонт только в восьми.
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ЯлтаЯнина ПавленкоКадровые перестановкиСергей АксеновБлагоустройствоГородская средаЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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