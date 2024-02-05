https://crimea.ria.ru/20240205/bolshe-ne-dostoyna-sofiyu-rotaru-khotyat-lishit-pochetnogo-zvaniya-1134705130.html

Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания

Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания

Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты. Текст обращения был принят на... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T18:32

2024-02-05T18:32

2024-02-05T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 фев – РИА Новости Крым. Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты. Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков.В связи с этим, как считают члены Русской общины Крыма, следует не только лишить Софию Ротару звания, но и незамедлительно национализировать имущество певицы в Ялте.Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале написала, что готова рассмотреть обращение Русской общины. Она опубликовала опрос по этому поводу, предложив высказать свою позицию ялтинцам. По состоянию на 18:10 утвердительно на вопрос, следует ли лишить Ротару звания, ответили 76% респондентов.Певица София Ротару неоднократно заявляла о своей проукраинской позиции. В частности, в день своего 75-летия она опубликовала в социальных сетях пост, в котором объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих. Она сообщила, что сейчас находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.При этом, несмотря на "патриотичную позицию" певицы, ее сын и внук приняли решение нелегально покинуть Украину, чтобы избежать службы в рядах ВСУ. Они были задержаны украинскими пограничниками на украино-молдавской границе у города Могилев-Подольский. В составе группы сын Софии Ротару Руслан Евдокименко и ее внук Анатолий Евдокименко пытались незаконно пересечь государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Видим немощь": критик о возвращении на сцену Пугачевой и РотаруСоседов высказался о поездке Ротару к "оккупантам" на "Песню года"Пригожин рассказал, кто "запретил" Ротару въезд в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия ротару, ялта, сергей цеков, мнения, общество, культура, политика, украина