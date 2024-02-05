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Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания
Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания
Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты. Текст обращения был принят на... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T18:32
2024-02-05T18:40
софия ротару
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 фев – РИА Новости Крым. Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты. Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков.В связи с этим, как считают члены Русской общины Крыма, следует не только лишить Софию Ротару звания, но и незамедлительно национализировать имущество певицы в Ялте.Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале написала, что готова рассмотреть обращение Русской общины. Она опубликовала опрос по этому поводу, предложив высказать свою позицию ялтинцам. По состоянию на 18:10 утвердительно на вопрос, следует ли лишить Ротару звания, ответили 76% респондентов.Певица София Ротару неоднократно заявляла о своей проукраинской позиции. В частности, в день своего 75-летия она опубликовала в социальных сетях пост, в котором объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих. Она сообщила, что сейчас находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.При этом, несмотря на "патриотичную позицию" певицы, ее сын и внук приняли решение нелегально покинуть Украину, чтобы избежать службы в рядах ВСУ. Они были задержаны украинскими пограничниками на украино-молдавской границе у города Могилев-Подольский. В составе группы сын Софии Ротару Руслан Евдокименко и ее внук Анатолий Евдокименко пытались незаконно пересечь государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Видим немощь": критик о возвращении на сцену Пугачевой и РотаруСоседов высказался о поездке Ротару к "оккупантам" на "Песню года"Пригожин рассказал, кто "запретил" Ротару въезд в Крым
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софия ротару, ялта, сергей цеков, мнения, общество, культура, политика, украина
Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания

Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Ялты и ее виллу сделать Домом бракосочетания

18:32 05.02.2024 (обновлено: 18:40 05.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 фев – РИА Новости Крым. Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного гражданина Ялты. Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков.

"Это решение принималось на президиуме Русской общины Крыма. София Ротару однозначно недостойна этого звания, потому что на протяжении всех лет после воссоединения Крыма с Россией высказывала абсолютно враждебную позицию. А после начала специальной военной операции она поддерживала представителей украинских вооруженных сил, о чем неоднократно заявляла", - говорит Сергей Цеков.

В связи с этим, как считают члены Русской общины Крыма, следует не только лишить Софию Ротару звания, но и незамедлительно национализировать имущество певицы в Ялте.
"Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялты. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания", заявил Сергей Цеков.
Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале написала, что готова рассмотреть обращение Русской общины. Она опубликовала опрос по этому поводу, предложив высказать свою позицию ялтинцам. По состоянию на 18:10 утвердительно на вопрос, следует ли лишить Ротару звания, ответили 76% респондентов.
Певица София Ротару неоднократно заявляла о своей проукраинской позиции. В частности, в день своего 75-летия она опубликовала в социальных сетях пост, в котором объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих. Она сообщила, что сейчас находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.
При этом, несмотря на "патриотичную позицию" певицы, ее сын и внук приняли решение нелегально покинуть Украину, чтобы избежать службы в рядах ВСУ. Они были задержаны украинскими пограничниками на украино-молдавской границе у города Могилев-Подольский. В составе группы сын Софии Ротару Руслан Евдокименко и ее внук Анатолий Евдокименко пытались незаконно пересечь государственную границу.
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