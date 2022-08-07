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Лоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
Лоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Лоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости Крым инициативу народной артистки СССР Софии Ротару организовать сбор средств для жен и... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T16:58
2022-08-07T16:58
2022-08-07T16:58
украина
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
культура
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости Крым инициативу народной артистки СССР Софии Ротару организовать сбор средств для жен и детей украинских военнослужащих.Ранее Ротару в день своего 75-летия – 7 августа – опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих. Также она сообщила, что сейчас находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.По словам Лозы, в сборе денег для женщин и детей нет ничего плохого, однако вряд ли кто-то сегодня на Украине может гарантировать, что эти средства не пойдут на финансирование ее армии.Лоза напомнил, что все артисты, которые после 2014 года работали на Украине, должны были отчислять средства на поддержку ВСУ – так называемый "налог на войну". Сейчас это продолжается. Поэтому все артисты, продолжающие работать на Украине, так или иначе помогают ее армии.Певец также отметил, что нынешняя Украина – одна из самых коррумпированных стран, потому возникает еще больше сомнений, что собранные деньги дойдут до жен и детей бойцов ВСУ."Деньги из США и других стран, которые на Украину приходят, уверенно "распиливаются" и расходятся по карманам людей, которые этими деньгами распоряжаются. Энное количество людей на Украине заработало очень большие деньги на войне. А потом украинские солдаты выкладывают ролики, где говорят, что у них нет самого необходимого", – констатировал Лоза.
https://crimea.ria.ru/20220308/syna-i-vnuka-sofii-rotaru-zaderzhali-na-granitse-s-moldovoy-1122608409.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), культура, мнения, авторы
Лоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
Лоза: никто не может гарантировать, что собранные Ротару деньги не пойдут на нужды ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал РИА Новости Крым
инициативу народной артистки СССР Софии Ротару организовать сбор средств для жен и детей украинских военнослужащих.
Ранее Ротару в день своего 75-летия – 7 августа – опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих. Также она сообщила, что сейчас находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.
По словам Лозы, в сборе денег для женщин и детей нет ничего плохого, однако вряд ли кто-то сегодня на Украине может гарантировать, что эти средства не пойдут на финансирование ее армии.
"Ротару – народная артистка Украины и имеет полное право на то, чтобы собирать деньги для детей и жен военных. В этом нет ничего такого. Жены и дети же не воюют. Если они остались без кормильца, то их надо поддержать. Если же эти деньги пойдут ВСУшникам на войну – это совершенно другая история. Кто может проконтролировать, что деньги, которые она соберет, не пойдут на покупку нового оружия? Когда мне говорят, что нужно деньги взять и пустить в какое-то дело, я всегда задаю один вопрос: кто будет распоряжаться этими деньгами и кто будет гарантировать, что они будут использованы так, как декларировалось?" – сказал артист.
Лоза напомнил, что все артисты, которые после 2014 года работали на Украине, должны были отчислять средства на поддержку ВСУ – так называемый "налог на войну". Сейчас это продолжается. Поэтому все артисты, продолжающие работать на Украине, так или иначе помогают ее армии.
Певец также отметил, что нынешняя Украина – одна из самых коррумпированных стран, потому возникает еще больше сомнений, что собранные деньги дойдут до жен и детей бойцов ВСУ.
"Деньги из США и других стран, которые на Украину приходят, уверенно "распиливаются" и расходятся по карманам людей, которые этими деньгами распоряжаются. Энное количество людей на Украине заработало очень большие деньги на войне. А потом украинские солдаты выкладывают ролики, где говорят, что у них нет самого необходимого", – констатировал Лоза.