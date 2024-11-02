https://crimea.ria.ru/20241102/lavrov-nazval-posledstviya-sryva-dogovorennostey-s-rf-dlya-ukrainy-1141559006.html

Лавров назвал последствия срыва договоренностей с РФ для Украины

Лавров назвал последствия срыва договоренностей с РФ для Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Лавров назвал последствия срыва договоренностей с РФ для Украины

Чем дольше нынешние украинские власти срывает договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T11:07

2024-11-02T11:07

2024-11-02T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Чем дольше нынешние украинские власти срывает договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.По словам министра, если бы в феврале 2014 года лидеры госпереворота и Запад выполнили соглашение об урегулировании политического кризиса, заключенное с президентом Виктором Януковичем, Крым был бы сейчас в составе Украины.Если бы Киев и Запад выполнили Минские соглашения, Украина "осталась бы с Донбассом", указал он. И если бы киевский режим выполнил достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности с Москвой о прекращении боевых действий, Украина не потеряла бы оставшуюся часть Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнул Лавров."Этот режим не только является русофобским, но и еще не сильно умным, я бы так сказал. И те, кто им руководит, тоже едва ли могут претендовать на звание разумных и дальновидных политиков", - констатировал глава МИД РФ.Он также подчеркнул, что неотъемлемыми элементами политического урегулирования конфликта на Украине являются: обеспечение прав, свобод и законных интересов русских и русскоязычных граждан; обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины; устранение любых угроз на ее территории для безопасности России. Также принципиальное значение имеет признание реалий "на земле", добавил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, минские соглашения, россия, политика, новости