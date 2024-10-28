https://crimea.ria.ru/20241028/cherez-bryanskuyu-granitsu-proryvalsya-boevik-s-tatu-reyndzherov-spetsnaza-ssha-1141412756.html

Через Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа США

Через Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа США - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Через Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа США

На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T18:07

2024-10-28T18:07

2024-10-28T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. Об этом сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.Ранее в понедельник сообщалось, что в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы.По информации из открытых источников, 75-й полк рейнджеров – это элитное подразделение войск спецназначения США для разведки, диверсионных операций и саботажа в тылу противника. Кроме того, этих военных специалистов готовят для захвата и удержания аэродромов и других стратегически важных объектов противника, а также для взятия в заложники или ликвидации высокопоставленных лиц.Известно, что один из парашютно-десантных батальонов 75-го полка рейнджеров постоянно приведен в состояние повышенной боевой готовности, в течение 18 часов его могут отправить для выполнения задач в любую часть мира.Подразделения этого полка участвовали в боях во Вьетнаме в конце 60-х годов прошлого века.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Он уточнил, что обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуДиверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской областиДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, дрг, атака диверсантов на брянскую область, диверсанты, россия, сша