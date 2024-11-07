https://crimea.ria.ru/20241107/oskolki-v-shee-drony-atakovali-mnogoetazhku-i-ranili-zhenschinu-v-shebekino-1141689121.html

Осколки в шее: дроны атаковали многоэтажку и ранили женщину в Шебекино

Осколки в шее: дроны атаковали многоэтажку и ранили женщину в Шебекино - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Осколки в шее: дроны атаковали многоэтажку и ранили женщину в Шебекино

Осколочные ранения шеи и ноги получила жительница Шебекино в результате атаки дронов на жилые многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T19:23

2024-11-07T19:23

2024-11-07T19:25

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Осколочные ранения шеи и ноги получила жительница Шебекино в результате атаки дронов на жилые многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковПо его информации, украинские боевики атаковали сразу два населенных пункта в области.Кроме того, в результате еще трех вражеских ударов выбиты окна в одной из квартир, повреждены инфраструктурный объект и легковушка.Также FPV-дрон ударил по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сел Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутора Ново-Репяховка, уточнил Гладков.В минувший вторник ВСУ атаковали кассетными боеприпасами Белгородскую область, ранения головы получила мирная жительница. Беспилотник также атаковал многоэтажный дом в Белгороде во вторник днем. Тогда пострадал мирный житель, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщал ранее Гладков. Позже стало известно, что число раненных выросло до двух – один из жителей отравился продуктами горения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших вырослоБоевики атакуют Энергодар дронами16-летняя девушка ранена в Дагестане после падения дрона ВСУ

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков