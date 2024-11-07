Осколки в шее: дроны атаковали многоэтажку и ранили женщину в Шебекино
Женщина ранена при атаке украинских дронов на жилые многоэтажки в Шебекино
19:23 07.11.2024 (обновлено: 19:25 07.11.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия прилета беспилотника в жилой дом в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Осколочные ранения шеи и ноги получила жительница Шебекино в результате атаки дронов на жилые многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По его информации, украинские боевики атаковали сразу два населенных пункта в области.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате еще трех вражеских ударов выбиты окна в одной из квартир, повреждены инфраструктурный объект и легковушка.
Также FPV-дрон ударил по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сел Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутора Ново-Репяховка, уточнил Гладков.
В минувший вторник ВСУ атаковали кассетными боеприпасами Белгородскую область, ранения головы получила мирная жительница. Беспилотник также атаковал многоэтажный дом в Белгороде во вторник днем. Тогда пострадал мирный житель, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, сообщал ранее Гладков. Позже стало известно, что число раненных выросло до двух – один из жителей отравился продуктами горения.
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