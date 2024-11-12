https://crimea.ria.ru/20241112/pri-atake-vsu-na-bryanskuyu-oblast-ranena-mirnaya-zhitelnitsa-1141805091.html

При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница

При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 12.11.2024

При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница

Мирная жительница получила осколочное ранение при беспилотной атаке в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T18:27

2024-11-12T18:27

2024-11-12T18:27

брянская область

александр богомаз

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при беспилотной атаке в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас пострадавшая госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Все оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.ВСУ регулярно атакуют российское приграничье. 10 ноября подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области, 1 ноября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа СШАГлава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУНад Брянской областью сбили 15 беспилотников

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)