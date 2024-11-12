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При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница
При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 12.11.2024
При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница
Мирная жительница получила осколочное ранение при беспилотной атаке в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T18:27
2024-11-12T18:27
2024-11-12T18:27
брянская область
александр богомаз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при беспилотной атаке в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас пострадавшая госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Все оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.ВСУ регулярно атакуют российское приграничье. 10 ноября подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области, 1 ноября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через Брянскую границу прорывался боевик с тату рейнджеров спецназа СШАГлава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУНад Брянской областью сбили 15 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке ВСУ на Брянскую область ранена мирная жительница
Женщина ранена при атаке ВСУ на Брянскую область