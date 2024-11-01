https://crimea.ria.ru/20241101/dron-atakoval-mnogokvartirnyy-dom-v-bryanske---est-ranenyy-1141522267.html

Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый

Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый

Украинский беспилотник в ночь на пятницу атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T06:12

2024-11-01T06:12

2024-11-01T06:12

александр богомаз

брянск

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник в ночь на пятницу атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Богомаз.Позже он сообщил, что силы ПВО уничтожили над территорий области четыре беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОУбежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшееТри беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - власти

брянск

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянск, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, происшествия