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Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый
Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый
Украинский беспилотник в ночь на пятницу атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T06:12
2024-11-01T06:12
александр богомаз
брянск
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник в ночь на пятницу атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Богомаз.Позже он сообщил, что силы ПВО уничтожили над территорий области четыре беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОУбежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшееТри беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - власти
брянск
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, брянск, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, происшествия
Дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске - есть раненый

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Брянске пострадал человек

06:12 01.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник в ночь на пятницу атаковал многоквартирный дом в Брянске, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
"В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома", - написал он в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Богомаз.
Позже он сообщил, что силы ПВО уничтожили над территорий области четыре беспилотников самолетного типа.
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Александр БогомазБрянскБрянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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