https://crimea.ria.ru/20221024/remont-uchastkov-trassy-iz-melitopolya-v-krym-planiruyut-zavershit-do-zimy-1125060448.html

Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы

Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы

Ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T16:21

2022-10-24T16:21

2022-10-24T16:21

запорожская область

крым

евгений балицкий

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."Это очень важная транспортная артерия – она соединяет нас с Крымом. Ремонт идет сразу на двух участках трассы, чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние. Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Балицкого, сегодня на строительстве дороги Мелитополь-Джанкой задействовано шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.Параллельно рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие на Мелитопольской объездной, а также укрепляют обочины для улучшения пропускной способности трассы. На этом участке работают 40 единиц спецтехники и около 70 рабочих.Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь. Эти же заводы задействуют для ремонта других объектов.

https://crimea.ria.ru/20221006/v-zaporozhe-nachali-remont-avtodorogi-berdyansk--melitopol-1124739262.html

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запорожская область, крым, евгений балицкий, новости