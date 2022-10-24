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Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы
Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы
Ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T16:21
2022-10-24T16:21
запорожская область
крым
евгений балицкий
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."Это очень важная транспортная артерия – она соединяет нас с Крымом. Ремонт идет сразу на двух участках трассы, чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние. Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Балицкого, сегодня на строительстве дороги Мелитополь-Джанкой задействовано шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.Параллельно рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие на Мелитопольской объездной, а также укрепляют обочины для улучшения пропускной способности трассы. На этом участке работают 40 единиц спецтехники и около 70 рабочих.Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь. Эти же заводы задействуют для ремонта других объектов.
https://crimea.ria.ru/20221006/v-zaporozhe-nachali-remont-avtodorogi-berdyansk--melitopol-1124739262.html
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запорожская область, крым, евгений балицкий, новости
Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы

Балицкий: ремонт двух участков трассы Мелитополь - Джанкой планируют завершить к 30 ноября

16:21 24.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"Это очень важная транспортная артерия – она соединяет нас с Крымом. Ремонт идет сразу на двух участках трассы, чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние. Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября", - написал он в своем Telegram-канале.
Мобильный асфальтобетонный завод в Запорожье
6 октября, 19:38Новая жизнь на освобожденных территориях
В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
По словам Балицкого, сегодня на строительстве дороги Мелитополь-Джанкой задействовано шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.
Параллельно рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие на Мелитопольской объездной, а также укрепляют обочины для улучшения пропускной способности трассы. На этом участке работают 40 единиц спецтехники и около 70 рабочих.
Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожье запустили три мобильных асфальтобетонных завода для строительства дороги Бердянск – Мелитополь. Эти же заводы задействуют для ремонта других объектов.
 
Запорожская областьКрымЕвгений БалицкийНовости
 
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