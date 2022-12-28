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Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей
Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей
Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей, власти планируют объявить конкурс на его название, сообщил... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T19:27
2022-12-28T19:27
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей, власти планируют объявить конкурс на его название, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки Арабатской стрелки, и добавил, что планирует объявить конкурс на название нового города. Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости
Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей

Сальдо: новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей

19:27 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей, власти планируют объявить конкурс на его название, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Город планируется на 30 тысяч жителей со всей современнейшей инфраструктурой. Там будут правительственные учреждения, много возможностей для работы, больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", — сказал руководитель области.

Сальдо отметил, что по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки Арабатской стрелки, и добавил, что планирует объявить конкурс на название нового города.
Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
Владимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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