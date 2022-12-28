https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей

Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Новый город на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей

Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей, власти планируют объявить конкурс на его название, сообщил... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T19:27

2022-12-28T19:27

2022-12-28T19:27

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125627333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7814ad7e21ec46c6cc908c8ba1215a2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на 30 тысяч жителей, власти планируют объявить конкурс на его название, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки Арабатской стрелки, и добавил, что планирует объявить конкурс на название нового города. Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости