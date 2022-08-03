https://crimea.ria.ru/20220803/zaporozhskaya-oblast-primet-na-kurorty-7-millionov-turistov--vlasti-1124055841.html
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T18:03
2022-08-03T18:03
2022-08-03T18:03
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Он обозначил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края"."Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", — отметил Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Владимира Рогова в Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти.
запорожская область
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, общество
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
7 миллионов туристов готовы принимать курорты Запорожской области — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы возьмем такие курорты, как Бердянск, Приморск, Кириловка, Посад и так далее, то без преувеличения это всесоюзные здравницы, которые могут спокойно принимать 5-7 миллионов отдыхающих в течение года", — сказал Рогов.
Он обозначил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края".
"Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", — отметил Рогов.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, по словам Владимира Рогова в Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти.