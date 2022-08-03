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Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T18:03
2022-08-03T18:03
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Он обозначил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края"."Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", — отметил Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Владимира Рогова в Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти.
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запорожская область, общество
Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти

7 миллионов туристов готовы принимать курорты Запорожской области — власти

18:03 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы возьмем такие курорты, как Бердянск, Приморск, Кириловка, Посад и так далее, то без преувеличения это всесоюзные здравницы, которые могут спокойно принимать 5-7 миллионов отдыхающих в течение года", — сказал Рогов.
Он обозначил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края".
"Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", — отметил Рогов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Владимира Рогова в Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбщество
 
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