https://crimea.ria.ru/20220803/zaporozhskaya-oblast-primet-na-kurorty-7-millionov-turistov--vlasti-1124055841.html

Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти

Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти

5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T18:03

2022-08-03T18:03

2022-08-03T18:03

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 5-7 миллионов туристов готовы ежегодно принимать курорты Запорожской области, в частности Бердянск и Приморск. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Он обозначил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, есть заинтересованные в развитии туристической отрасли региона. Кроме того, в планах есть создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края"."Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", — отметил Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Владимира Рогова в Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество