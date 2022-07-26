https://crimea.ria.ru/20220726/lyudi-vozvraschayutsya-v-zaporozhe-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-1123956994.html

Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения

Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения

В Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти. Об этом со ссылкой на члена главного... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T08:56

2022-07-26T08:56

2022-07-26T08:56

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Запорожскую область возвращаются ранее уехавшие граждане, численность населения освобожденных территорий начинает расти. Об этом со ссылкой на члена главного совета ВГА региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА >>Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что отток из региона на фоне боевых действий составил 15-25% населения. Сейчас же местные власти фиксируют прирост.И добавил, что созданные для проведения референдума избирательные комиссии приступили к формированию списков избирателей.Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей сообщили о создании избирательных комиссий для проведения референдума по вопросу присоединения к России. По предварительным данным, референдум в Запорожской области может пройти уже в первой половине сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html

запорожская область

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запорожская область, общество