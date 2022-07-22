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Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА
Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T08:51
2022-07-22T08:52
запорожская область
европейский союз
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию освобожденного региона частью РФ."В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов в своем Telegram-канале.Чиновник объяснил, что поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", где далее идет речь о введении санкций в отношении Рогова.Евросоюз накануне опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, где перечислил вошедшие в новый санкционный список лица и организации. Туда попали, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) и другие.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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РИА Новости Крым
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запорожская область, европейский союз, политика
Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА

Член ВГА Рогов считает, что ЕС своими санкциями признал Запорожскую область частью России

08:51 22.07.2022 (обновлено: 08:52 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию освобожденного региона частью РФ.
"В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Чиновник объяснил, что поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", где далее идет речь о введении санкций в отношении Рогова.
"ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области", — подчеркнул Рогов.
Евросоюз накануне опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, где перечислил вошедшие в новый санкционный список лица и организации. Туда попали, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) и другие.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Запорожская областьЕвропейский СоюзПолитика
 
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