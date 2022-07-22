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Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА

Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Евросоюз признал Запорожскую область частью России – ВГА

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T08:51

2022-07-22T08:51

2022-07-22T08:52

запорожская область

европейский союз

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию освобожденного региона частью РФ."В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов в своем Telegram-канале.Чиновник объяснил, что поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", где далее идет речь о введении санкций в отношении Рогова.Евросоюз накануне опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, где перечислил вошедшие в новый санкционный список лица и организации. Туда попали, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) и другие.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, европейский союз, политика