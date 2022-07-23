https://crimea.ria.ru/20220723/v-zaporozhskoy-oblasti-sozdayut-izbirkomy-dlya-provedeniya-referenduma-1123940590.html

В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума

В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T18:31

2022-07-23T18:31

2022-07-23T18:33

запорожская область

политика

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878491_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27b56f6d02061eb2478ea43637b2e734.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.Сейчас идет поиск подходящих кандидатур.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, политика, евгений балицкий