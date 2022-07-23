https://crimea.ria.ru/20220723/v-zaporozhskoy-oblasti-sozdayut-izbirkomy-dlya-provedeniya-referenduma-1123940590.html
В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума
В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T18:31
2022-07-23T18:31
2022-07-23T18:33
запорожская область
политика
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.Сейчас идет поиск подходящих кандидатур.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, политика, евгений балицкий
В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума
В Запорожской области создают избиркомы для референдума о вступлении в Россию
18:31 23.07.2022 (обновлено: 18:33 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.
"Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации. Сейчас мы ведем подготовительную работу. Причем сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная", - написал он в Telegram-канале.
Сейчас идет поиск подходящих кандидатур.
"Во-первых, все предыдущие органы, которые занимались организацией выборов на территории, официально прекратили свое существование с момента подписания указа. Во-вторых, и это самое главное, сегодня мы создаем совершенно новую открытую структуру. Она будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы - из самых активных и неравнодушных жителей региона", - заявил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.