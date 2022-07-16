https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html

Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий

Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий

Первая ярмарка вакансий проходит в освобожденном Мелитополе Запорожской области, на ней представлено более 300 вакансий в самых разных направлениях. Об этом РИА РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T14:23

2022-07-16T14:23

2022-07-16T14:58

мелитополь

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Первая ярмарка вакансий проходит в освобожденном Мелитополе Запорожской области, на ней представлено более 300 вакансий в самых разных направлениях. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник управления Центра занятости населения Мелитополя Ирина Дьяченко.По ее словам, региональный Центр занятости начал свою работу 13 июля, и сразу же стал востребован как среди работодателей, так и среди соискателей. За три дня в поисках работы сюда пришли более 150 граждан. Это и медики, и педагоги, и водители, и охранники. С учетом растущего спроса, в городе решили провести ярмарку вакансий, чтобы жители региона смогли найти себе достойную работу, а руководители – подобрать квалифицированных сотрудников.Причем, работа не только в Мелитополе, но и в соседних регионах. Так, свои вакансии представили работодатели из Приазовского района, Акимовки, Энергодара, Приморска, Бердянска. Они предлагают подходящим соискателям официальное трудоустройство и социальные гарантии. Направления самые разные – госслужба, охрана, банковский сектор, ГИБДД.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области, в том числе Мелитополь. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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мелитополь

запорожская область

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

мелитополь, запорожская область, общество