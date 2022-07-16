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Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
Первая ярмарка вакансий проходит в освобожденном Мелитополе Запорожской области, на ней представлено более 300 вакансий в самых разных направлениях. Об этом РИА РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T14:23
2022-07-16T14:23
2022-07-16T14:58
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Первая ярмарка вакансий проходит в освобожденном Мелитополе Запорожской области, на ней представлено более 300 вакансий в самых разных направлениях. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник управления Центра занятости населения Мелитополя Ирина Дьяченко.По ее словам, региональный Центр занятости начал свою работу 13 июля, и сразу же стал востребован как среди работодателей, так и среди соискателей. За три дня в поисках работы сюда пришли более 150 граждан. Это и медики, и педагоги, и водители, и охранники. С учетом растущего спроса, в городе решили провести ярмарку вакансий, чтобы жители региона смогли найти себе достойную работу, а руководители – подобрать квалифицированных сотрудников.Причем, работа не только в Мелитополе, но и в соседних регионах. Так, свои вакансии представили работодатели из Приазовского района, Акимовки, Энергодара, Приморска, Бердянска. Они предлагают подходящим соискателям официальное трудоустройство и социальные гарантии. Направления самые разные – госслужба, охрана, банковский сектор, ГИБДД.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области, в том числе Мелитополь. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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мелитополь, запорожская область, общество
Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
Первая ярмарка вакансий проходит в Мелитополе, представлено более 300 предложений
14:23 16.07.2022 (обновлено: 14:58 16.07.2022)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Первая ярмарка вакансий проходит в освобожденном Мелитополе Запорожской области, на ней представлено более 300 вакансий в самых разных направлениях. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник управления Центра занятости населения Мелитополя Ирина Дьяченко.
По ее словам, региональный Центр занятости начал свою работу 13 июля, и сразу же стал востребован как среди работодателей, так и среди соискателей. За три дня в поисках работы сюда пришли более 150 граждан. Это и медики, и педагоги, и водители, и охранники. С учетом растущего спроса, в городе решили провести ярмарку вакансий, чтобы жители региона смогли найти себе достойную работу, а руководители – подобрать квалифицированных сотрудников.
"Впервые за долгое время мы организовали ярмарку вакансий, куда приглашены работодатели, представители учебных заведений, которые предлагают людям не только работу, но и возможность обучения или переобучения, переквалификации. Мы принимаем анкеты от соискателей, потому что не все знают, что мы уже открылись и работаем, - рассказала она. - Сегодня у нас представлено более 300 вакансий самого широкого спектра с хорошими условиями и достойной зарплатой".
Причем, работа не только в Мелитополе, но и в соседних регионах. Так, свои вакансии представили работодатели из Приазовского района, Акимовки, Энергодара, Приморска, Бердянска. Они предлагают подходящим соискателям официальное трудоустройство и социальные гарантии. Направления самые разные – госслужба, охрана, банковский сектор, ГИБДД.
"На данный момент у нас идет набор в ГИБДД Мелитополя. Приглашаем молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет к нам на службу. Требование к образованию – среднетехническое либо высшее. С нашей стороны мы гарантируем достойную своевременную заработную плату, бесплатное обучение в дальнейшем в высших вузах МВД, страховой и социальный пакеты, карьерный рост и выход на пенсию по достижению 20 лет службы", - рассказал представитель ГИБДД города Мелитополя Роман Жигирь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области, в том числе Мелитополь. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.