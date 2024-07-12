https://crimea.ria.ru/20240712/v-zaporozhskoy-oblasti-nachali-stroit-detskuyu-bolnitsu-1138799777.html

В Запорожской области начали строить детскую больницу

В Запорожской области начали строить детскую больницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Запорожской области начали строить детскую больницу

Проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком полностью подготовлен, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T16:08

2024-07-12T16:08

2024-07-12T16:08

запорожье

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин (политик)

новые регионы россии

новости

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком полностью подготовлен, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Балицкий добавил, что на сегодняшний день полностью достроен онкологический диспансер, оснащенный самым современным оборудованием. Также федеральный центр выделили 6,5 млрд рублей в ремонт и модернизацию Мелитопольского государственного университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют Херсонскую областьНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаЧто дает Херсонской области свободная экономическая зона

https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-prizval-aktivnee-privlekat-zastroyschikov-v-zaporozhskuyu-oblast-1138798645.html

запорожье

запорожская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожье, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, строительство