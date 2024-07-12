https://crimea.ria.ru/20240712/v-zaporozhskoy-oblasti-nachali-stroit-detskuyu-bolnitsu-1138799777.html
В Запорожской области начали строить детскую больницу
В Запорожской области начали строить детскую больницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Запорожской области начали строить детскую больницу
Проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком полностью подготовлен, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:08
2024-07-12T16:08
2024-07-12T16:08
запорожье
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком полностью подготовлен, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Балицкий добавил, что на сегодняшний день полностью достроен онкологический диспансер, оснащенный самым современным оборудованием. Также федеральный центр выделили 6,5 млрд рублей в ремонт и модернизацию Мелитопольского государственного университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда газифицируют Херсонскую областьНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаЧто дает Херсонской области свободная экономическая зона
https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-prizval-aktivnee-privlekat-zastroyschikov-v-zaporozhskuyu-oblast-1138798645.html
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запорожье, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, строительство
В Запорожской области начали строить детскую больницу
В Запорожской области начались работы по строительству большой детской больницы – Балицкий