https://crimea.ria.ru/20241123/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-360-boevikov-vsu-i-zapadnye-mashiny-pekhoty-1142080513.html

В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты

В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты - РИА Новости Крым, 23.11.2024

В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты

В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T14:00

2024-11-23T14:00

2024-11-23T14:00

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "север"

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены более 35 050 боевиков ВСУ, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины и много другой военной техники и вооружения.Накануне сообщалось о 150 ликвидированных в Курской области украинских боевиках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)