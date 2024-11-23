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В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты - РИА Новости Крым, 23.11.2024
В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T14:00
2024-11-23T14:00
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены более 35 050 боевиков ВСУ, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины и много другой военной техники и вооружения.Накануне сообщалось о 150 ликвидированных в Курской области украинских боевиках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты

Армия России уничтожила в Курской области больше 35 тысяч боевиков ВСУ - Минобороны

14:00 23.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены более 35 050 боевиков ВСУ, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины и много другой военной техники и вооружения.
Накануне сообщалось о 150 ликвидированных в Курской области украинских боевиках.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Потери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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