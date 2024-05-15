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Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
На территории Татарстана создадут сухопутный зерновой хаб мощностью восемь миллионов тонн в год. Соответствующее соглашение между властями региона и дирекцией... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T14:32
2024-05-15T14:32
2024-05-15T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. На территории Татарстана создадут сухопутный зерновой хаб мощностью восемь миллионов тонн в год. Соответствующее соглашение между властями региона и дирекцией компании "Новый сухопутный зерновой коридор" подписано в среду на полях XV международного экономического форума KazanForum, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.Хаб построят вблизи международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина, зерно из Татарстана и регионов Приволжского федерального округа будут экспортировать в Китай, Узбекистан, Туркмению, Иран и ряд других стран. В обратном направлении в регион поступят товары народного потребления и компоненты для местных предприятий в объеме до 200 тысяч TEU (20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – ред.).Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожаяЗапорожская область может стать новой житницей юга РоссииХуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России
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татарстан, новости, россия, урожай, зерно, урожай зерновых культур, казань
Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
В Татарстане создадут зерновой хаб мощностью восемь миллионов тонн в год
14:32 15.05.2024 (обновлено: 14:43 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. На территории Татарстана создадут сухопутный зерновой хаб мощностью восемь миллионов тонн в год. Соответствующее соглашение между властями региона и дирекцией компании "Новый сухопутный зерновой коридор" подписано в среду на полях XV международного экономического форума KazanForum, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
"Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год", – сказано в сообщении.
Хаб построят вблизи международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина, зерно из Татарстана и регионов Приволжского федерального округа будут экспортировать в Китай, Узбекистан, Туркмению, Иран и ряд других стран. В обратном направлении в регион поступят товары народного потребления и компоненты для местных предприятий в объеме до 200 тысяч TEU (20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – ред.).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
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