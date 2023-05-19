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Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России
Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России
в Казани XIV Международный форум "Россия – Исламский мир" собрал делегации почти из всех стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Это свидетельствует о том,... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T20:58
2023-05-19T20:58
казань
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Прошедший в Казани XIV Международный форум "Россия – Исламский мир" собрал делегации почти из всех стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Это свидетельствует о том, что мусульманские страны в критической ситуации не отвернулись от России, заявил в ходе пленарного заседания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Хочу отметить, что решение президента Владимира Путина о федеральном статусе мероприятия подтолкнуло к тому, что им занималось все наше правительство: все министры, вице-премьеры, большинство министров побывали на этом форуме, провели рабочие встречи. И в результате из каждой страны приехали правительственные делегации. Это десятки людей - министры, их заместители, в некоторых делегациях до 100 человек", - сказал он.Интерес к сотрудничеству с Россией и перспективы развития отношений очень большие, отметил Марат Хуснуллин. В рамках форума прошли сотни встреч, были подписаны важнейшие документы, налажены деловые связи."Причем во всех отраслях, которые мы обсуждали, виден большой интерес, - отметил Хуснуллин. - это подтверждение того, что в эту критическую ситуацию страны исламского мира не отвернулись от России. Мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах - транспорт, продовольствие, обмен товарами, технологиями. Сегодняшний форум тому подтверждение".Вице-премьер поблагодарил всех участников, а также выразил благодарность присутствовавшим духовным лидерам и главе Татарстана Рустаму Минниханову за подготовку форума и укрепление связей со странами исламского мира.XIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: Kazanforum" стартовал в Казани 18 мая 2023 года. В нем приняли участие более 15 000 человек из 85 государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступенХаляль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропромаГрузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
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казань, марат хуснуллин, россия, ближний восток, страны центральной азии, политика, экономика, общество, новости
Хуснуллин: исламский мир в критический момент не отвернулся от России

Хуснуллин: на форуме в Казани были представители стран Центральной Азии и Ближнего Востока

20:58 19.05.2023
 
© РИА Новости КрымФорум "Россия – исламский мир" в Казани
Форум Россия – исламский мир в Казани - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Прошедший в Казани XIV Международный форум "Россия – Исламский мир" собрал делегации почти из всех стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Это свидетельствует о том, что мусульманские страны в критической ситуации не отвернулись от России, заявил в ходе пленарного заседания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хочу отметить, что решение президента Владимира Путина о федеральном статусе мероприятия подтолкнуло к тому, что им занималось все наше правительство: все министры, вице-премьеры, большинство министров побывали на этом форуме, провели рабочие встречи. И в результате из каждой страны приехали правительственные делегации. Это десятки людей - министры, их заместители, в некоторых делегациях до 100 человек", - сказал он.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Хуснуллин назвал надежных партнеров России
Интерес к сотрудничеству с Россией и перспективы развития отношений очень большие, отметил Марат Хуснуллин. В рамках форума прошли сотни встреч, были подписаны важнейшие документы, налажены деловые связи.
"Причем во всех отраслях, которые мы обсуждали, виден большой интерес, - отметил Хуснуллин. - это подтверждение того, что в эту критическую ситуацию страны исламского мира не отвернулись от России. Мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах - транспорт, продовольствие, обмен товарами, технологиями. Сегодняшний форум тому подтверждение".
Вице-премьер поблагодарил всех участников, а также выразил благодарность присутствовавшим духовным лидерам и главе Татарстана Рустаму Минниханову за подготовку форума и укрепление связей со странами исламского мира.
XIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: Kazanforum" стартовал в Казани 18 мая 2023 года. В нем приняли участие более 15 000 человек из 85 государств.
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КазаньМарат ХуснуллинРоссияБлижний ВостокСтраны Центральной АзииПолитикаЭкономикаОбществоНовости
 
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