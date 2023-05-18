https://crimea.ria.ru/20230518/kogda-islamskiy-banking-pridet-v-krym-i-komu-budet-dostupen-1128809312.html

Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступен

Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступен - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступен

Действие закона об исламских финансах или исламском банкинге после окончания эксперимента будет распространено на все регионы страны и доступно всем гражданам... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T20:22

2023-05-18T20:22

2023-05-18T20:22

казань

айрат фаррахов

россия

экономика

банк

религия

ислам

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Действие закона об исламских финансах или исламском банкинге после окончания эксперимента будет распространено на все регионы страны и доступно всем гражданам вне зависимости от вероисповедания. Об этом в комментарии РИА Новости Крым на полях форума "Россия – исламский мир" сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.Собеседник напомнил, что проект закона о проведении эксперимента по исламскому банкингу был принят в первом чтении в сентябре.Депутат Госдумы подчеркнул, что необходимо в течение короткого периода протестировать и выявить, какие большие законодательные изменения необходимы, чтобы реализовать этот проект на территории всей страны. А то, что он будет реализован – не подлежит сомнению, добавил он.Отличие исламского банкинга от традиционногоФаррахов напомнил, что ислам запрещает ростовщичество. И когда предприниматель берет ссуду, то фактически не берет кредит, а отдает долю своей компании в обмен на деньги."Компания может быть убыточной, может быть прибыльной, но в исламских финансах банк делит с заемщиком как прибыль, так и убытки. То есть главное отличие исламского или партнерского финансирования от традиционного банковского займа заключается в том, что такой кредит крайне редко негативно отражается на состоянии заемщика", – подчеркнул собеседник.Однако принятия законопроекта ждут не только предприниматели. В России проживает более 20 млн мусульман, для которых получение кредита недопустимо по религиозным соображениям. В результате они не могут обратиться в банк за ссудой на открытие или расширение бизнеса, или с целью приобретения жилья в ипотеку. Внесение изменений в законодательство положительно отразится на мусульманах России. Но не только на них.Исламский банкинг коснется всехВторой, не менее важный аспект, заключается в том, что, изменяя законодательство, Россия получает инвестиционный потенциал всех исламских государств, продолжил Фаррахов. Он выразил уверенность, что поскольку исламские финансы сегодня более устойчивы, чем традиционные финансовые инструменты, их привлечение весьма положительно отразится на экономке.В подтверждение этого тезиса депутат сообщил, что "во всем мире исламские финансовые инструменты пользуются высокой популярностью, и не только у мусульман. Так как они материальны, устойчивы и не предполагают введения заемщика в заблуждение"."Наша задача сейчас принять закон, провести эксперимент, а самые успешные его практики конвертировать на всю страну", – резюмировал Фаррахов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что мешает развитию крымского экспортаКрым готов продавать в арабские страны мясо халяль, яблоки и зерноКрымские продукты и косметика выходят на рынок Китая – власти РК

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казань, айрат фаррахов, россия, экономика, банк, религия, ислам