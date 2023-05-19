https://crimea.ria.ru/20230519/khusnullin-nazval-nadezhnykh-partnerov-rossii-1128837937.html

Хуснуллин назвал надежных партнеров России

Хуснуллин назвал надежных партнеров России - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Хуснуллин назвал надежных партнеров России

Страны исламского мира являются надежными партнерами России. Это касается как культурных и экономических, так и логистических вопросов. Об этом в пятницу на... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T18:39

2023-05-19T18:39

2023-05-19T18:41

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ремонт дорог

страны центральной азии

ближний восток

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Страны исламского мира являются надежными партнерами России. Это касается как культурных и экономических, так и логистических вопросов. Об этом в пятницу на форуме в Казани заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он обратил внимание, что свои делегации на форум "Россия – Исламский мир" направили почти все страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Среди участников - председатели и заместители руководителей правительств, министры стран-участниц.Вице-премьер отметил высокую степень заинтересованности мусульманских стран к развитию долгосрочных экономических отношений с Россией. В частности, речь идет о создании мультимодального международного маршрута "Север-Юг", который протянется от Санкт-Петербург до Индии."Транспортный коридор "Север – Юг" интересует буквально всех: Эмираты, Бахрейн, страны Персидского залива, всю Центральную Азию", - сказал он.Ранее Россия уделяла значительное внимание и активно развивала транспортную инфраструктуру в восточном направлении. Так появились федеральные трассы М-11, М-12, продленные до Екатеринбурга и Тюмени, напомнил Хуснуллин.Марат Хуснуллин отметил, что все делегации Центральной Азии высказались в поддержку такого решения, а с некоторыми из них уже подписаны соответствующие соглашения и в ближайшее время планируются встречи для обсуждения механизмов и увязки всех дорог."Как мы в стране делаем единую программу увязки федеральных, региональных и муниципальных дорог, так же мы договорились, что будем синхронизировать все наши планы по дорожному, железнодорожному строительству, развитию авиасообщения", - сказал Хуснуллин.Также вице-премьер указал на интерес стран исламского мира к российской халяльной и сельскохозяйственной продукции, ее продвижению за рубежом. И назвал очень значительным потенциал для развития сотрудничества в этом направлении.XIV Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходи в Казани 18-19 мая. Мероприятия насчитывает более 15 тысяч участников из 85 государств, 160 спикеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступенХаляль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропромаГрузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году

https://crimea.ria.ru/20230419/poluchit-li-rossiya-voennuyu-pomosch-ot-kitaya---mnenie-1128248081.html

https://crimea.ria.ru/20230329/putin-otsenil-ekonomiku-rossii--glavnye-tezisy-soveschaniya-1127841945.html

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страны центральной азии

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, россия, марат хуснуллин, экономика, ислам, общество, ремонт дорог, страны центральной азии, ближний восток