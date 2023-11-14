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Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга
Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга
Сильные ливни и штормовой ветер задержатся в Крыму еще на двое суток. Новое штормовое из-за непогоды объявлено на 15 и 16 ноября, предупредили в республиканском РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T11:58
2023-11-14T11:58
2023-11-14T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Сильные ливни и штормовой ветер задержатся в Крыму еще на двое суток. Новое штормовое из-за непогоды объявлено на 15 и 16 ноября, предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью людей и рисках возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах ЖКХ и в акватория Черного, Азовского морей и в Керченском проливе. В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить выход в море, горы или леса, отказаться от прогулок по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не находиться вблизи русел рек, а также проверить исправность отводных каналов и при необходимости очистить их от листвы и мусора. Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.Непогода обрушилась на Крым в выходные дни. После чего штормовое предупреждение продлевалось уже дважды. В регионах из-за сильного ветра падали деревья, рвались линии электропередачи, были повреждены опоры освещения. В Севастополе из-за ветра одно из упавших деревьев повредило ЛЭП, сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи также в Черноморском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветраВ Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы – ФОТОВетер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа
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РИА Новости Крым
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Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга
На Крым 15 и 16 ноября обрушатся ливни и сильный ветер до 20 метров в секунду
11:58 14.11.2023 (обновлено: 12:00 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Сильные ливни и штормовой ветер задержатся в Крыму еще на двое суток. Новое штормовое из-за непогоды объявлено на 15 и 16 ноября, предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.
Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью людей и рисках возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах ЖКХ и в акватория Черного, Азовского морей и в Керченском проливе.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить выход в море, горы или леса, отказаться от прогулок по набережным или берегоукрепительным сооружениям, не находиться вблизи русел рек, а также проверить исправность отводных каналов и при необходимости очистить их от листвы и мусора.
Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.
Непогода обрушилась на Крым в выходные дни. После чего штормовое предупреждение продлевалось уже дважды. В регионах из-за сильного ветра падали деревья, рвались линии электропередачи, были повреждены опоры освещения
. В Севастополе из-за ветра одно из упавших деревьев повредило ЛЭП, сильнейшие порывы ветра привели к повреждению линии электропередачи
также в Черноморском районе Крыма.
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