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Ветер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа
Ветер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Ветер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа
Во вторник Керченская паромная переправа работает в штатном режиме - погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-14T09:45
2023-11-14T09:45
2023-11-14T10:03
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"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 ноября ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70–120 см, температура воздуха +14...+16, температура воды в море +13...+14 градусов", - уточняется в сообщении.После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 189 773 пассажира и 61 754 автомобиля. За последние сутки выполнено 15 рейсов.Всего же с 9 октября 2022 года по 14 ноября текущего года через пролив из порта Керчь в порт Кавказ и обратно переправлены 390 830 пассажиров и 223 757 фур. В общей сложности паромы выполнили 6 546 рейсов.Как напомнили в Росморречфлоте, сейчас Керченская переправа перевозит грузовые автомобили, как правило, речь о фурах со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Ранее сообщалось, что очередей на Крымском мосту утром во вторник нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановленаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, общество, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Ветер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме - Росморречфлот
09:45 14.11.2023 (обновлено: 10:03 14.11.2023)
Во вторник Керченская паромная переправа работает в штатном режиме - погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 ноября ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70–120 см, температура воздуха +14...+16, температура воды в море +13...+14 градусов", - уточняется в сообщении.
После второго теракта
на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 189 773 пассажира и 61 754 автомобиля. За последние сутки выполнено 15 рейсов.
Всего же с 9 октября 2022 года по 14 ноября текущего года через пролив из порта Керчь в порт Кавказ и обратно переправлены 390 830 пассажиров и 223 757 фур. В общей сложности паромы выполнили 6 546 рейсов.
Как напомнили в Росморречфлоте, сейчас Керченская переправа перевозит грузовые автомобили, как правило, речь о фурах со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, морем переправляют рейсовые пассажирские автобусы.
Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.
Ранее сообщалось
, что очередей на Крымском мосту утром во вторник нет.
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