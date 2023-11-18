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Двухметровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа

Двухметровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Двухметровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа

В субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T11:36

2023-11-18T11:36

2023-11-18T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Согласно прогнозу Росгидромета, в субботу существенных осадков не ожидается, видимость хорошая.За минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов из порта Крым в порт Кавказ и обратно. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 394 650 пассажиров и 225 773 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 596 рейсов.В настоящее время через Керченскую переправу в первую очередь переправляют грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости и рейсовые автобусы с пассажирами.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Также автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы. Через Крымский мост разрешен проезд только легкового автотранспорта общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе обязательно прохождение процедуры досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Обложные дожди: погода в Крыму на выходныхСильный ливень подтопил больницу в КрымуШторм обрушится на Симферополь

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