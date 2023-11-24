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Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
Ураганный ветер и сильные ливни обрушатся на Симферополь в выходные. Непогода задержится до понедельника. Об этом предупредили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T14:56
2023-11-24T14:56
2023-11-24T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер и сильные ливни обрушатся на Симферополь в выходные. Непогода задержится до понедельника. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС России.В МЧС предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.ВКрыму в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели также прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться ураганным ветром до 38 метров в секунду.При этом экстренные службы региона готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погоды.В минувший понедельник Крыму и Севастополе коммунальщики устраняли последствия стихии, которая разгулялась в выходные. В некоторых районах полуострова в утренние часы выпал мокрый снег.Так, в Ялте из-за непогоды произошли наносы грунта, подтопления, а также был разрушен мост. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью образовался гололед.Во вторник около тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах полуострова все еще оставались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыСтихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируютСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
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Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
Ливни и ветер до 33 метров в секунду обрушатся на Симферополь на выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер и сильные ливни обрушатся на Симферополь в выходные. Непогода задержится до понедельника. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 ноября в Симферополе ожидаются дожди, местами очень сильные, 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В МЧС предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.
ВКрыму в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели также прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом
, которые будут сопровождаться ураганным ветром до 38 метров в секунду.
При этом экстренные службы
региона готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погоды.
В минувший понедельник Крыму и Севастополе коммунальщики устраняли последствия стихии
, которая разгулялась в выходные. В некоторых районах полуострова в утренние часы выпал мокрый снег.
Так, в Ялте из-за непогоды
произошли наносы грунта, подтопления, а также был разрушен мост. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью образовался гололед
.
Во вторник около тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах полуострова все еще оставались без электричества из-за обрыва
линий электропередачи.
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