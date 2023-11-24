https://crimea.ria.ru/20231124/moschnyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-simferopol-v-vykhodnye-1133032127.html

Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные

Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные

Ураганный ветер и сильные ливни обрушатся на Симферополь в выходные. Непогода задержится до понедельника. Об этом предупредили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T14:56

2023-11-24T14:56

2023-11-24T14:56

крым

симферополь

гу мчс рф по республике крым

погода

крымская погода

погода в крыму

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129913035_258:0:1280:575_1920x0_80_0_0_82a988f84778d8ac868cb5c83b844aa3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер и сильные ливни обрушатся на Симферополь в выходные. Непогода задержится до понедельника. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС России.В МЧС предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.ВКрыму в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели также прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться ураганным ветром до 38 метров в секунду.При этом экстренные службы региона готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погоды.В минувший понедельник Крыму и Севастополе коммунальщики устраняли последствия стихии, которая разгулялась в выходные. В некоторых районах полуострова в утренние часы выпал мокрый снег.Так, в Ялте из-за непогоды произошли наносы грунта, подтопления, а также был разрушен мост. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью образовался гололед.Во вторник около тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах полуострова все еще оставались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школыСтихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируютСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым, погода, крымская погода, погода в крыму, общество, новости крыма