https://crimea.ria.ru/20231121/okolo-tysyachi-krymchan-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-shtorma-1132935036.html

Около тысячи крымчан остаются без света из-за шторма

Около тысячи крымчан остаются без света из-за шторма - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Около тысячи крымчан остаются без света из-за шторма

Порядка тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах Крыма остаются без электричества из-за непогоды, энергоснабжение планируется восстановить к... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T12:46

2023-11-21T12:46

2023-11-21T12:46

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Порядка тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах Крыма остаются без электричества из-за непогоды, энергоснабжение планируется восстановить к вечеру вторника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, над устранением последствий шторма работают 36 аварийных бригад ГУП РК "Крымэнерго".Кроме того, подтоплено несколько домов на Южном берегу Крыма, этим вопросом занимаются местные власти, добавил глава республики.Он также отметил, что ситуация находится под контролем, вводить режим чрезвычайной ситуации республиканского характера не требуется.В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег.По состоянию на вечер 20 ноября без электроснабжения в Крыму оставались около 2,2 тысяч человек. Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителейЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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