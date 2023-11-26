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Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев
Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев
Вследствие обрушившегося на Крым ураганного ветра зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев, сообщил глава МЧС республики... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T21:29
2023-11-26T21:30
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости крыма
сергей садаклиев
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вследствие обрушившегося на Крым ураганного ветра зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.Кроме того, в Евпатории зафиксированы массовые обрывы проводов. Жители улиц Севастопольская и Лиманная эвакуированы. Открыты два пункта временного размещения, частично люди размещены у родственников. Штормовые условия сохраняются.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.Ранее сообщалось, что в Крыму без света из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, сергей садаклиев, мчс крыма, крым, происшествия
Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев

В Крыму ураганный ветер сорвал крыши с 10 строений и повалил около 40 деревьев - МЧС

21:29 26.11.2023 (обновлено: 21:30 26.11.2023)
 
© Фото: Вадим БодяйВ Судаке сильный ветер сорвал крышу. 26 ноября 2023
В Судаке сильный ветер сорвал крышу. 26 ноября 2023
© Фото: Вадим Бодяй
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вследствие обрушившегося на Крым ураганного ветра зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
"По состоянию на 21:00 в МЧС зафиксировано около 10 случаев срыва крыш, около 40 поваленных деревьев", - написал руководитель ведомства в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Евпатории зафиксированы массовые обрывы проводов. Жители улиц Севастопольская и Лиманная эвакуированы. Открыты два пункта временного размещения, частично люди размещены у родственников. Штормовые условия сохраняются.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.
Ранее сообщалось, что в Крыму без света из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеНовости КрымаСергей СадаклиевМЧС КрымаКрымПроисшествия
 
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