https://crimea.ria.ru/20231126/uragan-v-krymu-sorval-bolee-10-krysh-i-povalil-40-derevev-1133077700.html

Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев

Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев

Вследствие обрушившегося на Крым ураганного ветра зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев, сообщил глава МЧС республики... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:29

2023-11-26T21:29

2023-11-26T21:30

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

новости крыма

сергей садаклиев

мчс крыма

крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133073502_201:0:1278:606_1920x0_80_0_0_00d2316faedd455f980cd57ec3c8204d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вследствие обрушившегося на Крым ураганного ветра зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.Кроме того, в Евпатории зафиксированы массовые обрывы проводов. Жители улиц Севастопольская и Лиманная эвакуированы. Открыты два пункта временного размещения, частично люди размещены у родственников. Штормовые условия сохраняются.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.Ранее сообщалось, что в Крыму без света из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, сергей садаклиев, мчс крыма, крым, происшествия