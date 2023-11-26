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В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов
В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов
В Евпатории из подтопленных домов эвакуировали уже 150 человек, для людей развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы республики... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T20:21
2023-11-26T20:27
евпатория
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
олег крючков
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории из подтопленных домов эвакуировали уже 150 человек, для людей развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее сообщалось, что в Крыму без света из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаМорской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
https://crimea.ria.ru/20231126/v-evpatorii-podtaplivaet-doma-zhiteley-evakuiruyut-1133071639.html
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евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, олег крючков, эвакуация, происшествия, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов

В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов

20:21 26.11.2023 (обновлено: 20:27 26.11.2023)
 
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории из подтопленных домов эвакуировали уже 150 человек, для людей развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. 100 - размещены в гостиницах, 50 - у родственников", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Крыму без света из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
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По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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