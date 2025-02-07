Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
Севастополю возместят 57 миллионов на ликвидацию последствий "шторма века" в 2023 году
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Севастополя <…> бюджетные ассигнования в размере 56840 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение возмещения понесенных в 2023 - 2024 годах бюджетом Севастополя расходов, связанных с оказанием единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам", - говорится в документе.
Из средств, которые теперь будут возмещены, 50 миллионов рублей были потрачены на единовременную материальную помощь, почти 6 миллионов - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
В ноябре 2023 года Республика Крым пострадала от сильнейшего шторма с ливнями и ураганным ветром со скоростью до 40 метров в секунду. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В прибрежных районах была разрушена пляжная инфраструктура, набережные и берегоукрепительные сооружения, подтоплены дома и улицы, повреждены линии электропередачи и газопроводы.
Волнами залило прибрежный район Евпатории и трассу Саки – Евпатория, в городе работала аэромобильная группировка МЧС. В Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма был объявлен режим ЧС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что стихия нанесла городу ущерб на 6 миллиардов рублей. Многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города был нанесен ущерб на более чем 743 миллионов рублей.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: