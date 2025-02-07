Рейтинг@Mail.ru
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250207/sevastopolyu-vozmestyat-raskhody-na-likvidatsiyu-posledstviy-uragana-2023-goda-1143991087.html
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T10:51
2025-02-07T10:51
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
севастополь
компенсация ущерба
новости
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109038_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bd39f5642dddf73e83c5acb5135830b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.Из средств, которые теперь будут возмещены, 50 миллионов рублей были потрачены на единовременную материальную помощь, почти 6 миллионов - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.В ноябре 2023 года Республика Крым пострадала от сильнейшего шторма с ливнями и ураганным ветром со скоростью до 40 метров в секунду. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В прибрежных районах была разрушена пляжная инфраструктура, набережные и берегоукрепительные сооружения, подтоплены дома и улицы, повреждены линии электропередачи и газопроводы.Волнами залило прибрежный район Евпатории и трассу Саки – Евпатория, в городе работала аэромобильная группировка МЧС. В Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма был объявлен режим ЧС.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что стихия нанесла городу ущерб на 6 миллиардов рублей. Многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города был нанесен ущерб на более чем 743 миллионов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуУщерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109038_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4a585c524b144ac6119842b453b55e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастополь, компенсация ущерба, новости, новости севастополя
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года

Севастополю возместят 57 миллионов на ликвидацию последствий "шторма века" в 2023 году

10:51 07.02.2025
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Севастополя <…> бюджетные ассигнования в размере 56840 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение возмещения понесенных в 2023 - 2024 годах бюджетом Севастополя расходов, связанных с оказанием единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам", - говорится в документе.
Из средств, которые теперь будут возмещены, 50 миллионов рублей были потрачены на единовременную материальную помощь, почти 6 миллионов - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
В ноябре 2023 года Республика Крым пострадала от сильнейшего шторма с ливнями и ураганным ветром со скоростью до 40 метров в секунду. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В прибрежных районах была разрушена пляжная инфраструктура, набережные и берегоукрепительные сооружения, подтоплены дома и улицы, повреждены линии электропередачи и газопроводы.
Волнами залило прибрежный район Евпатории и трассу Саки – Евпатория, в городе работала аэромобильная группировка МЧС. В Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма был объявлен режим ЧС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что стихия нанесла городу ущерб на 6 миллиардов рублей. Многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города был нанесен ущерб на более чем 743 миллионов рублей.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСевастопольКомпенсация ущербаНовостиНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Крымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
12:44Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
12:29Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи
12:13Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
11:57В Судаке за убийство будут судить местную жительницу
11:37Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие
11:08В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой
10:51Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
10:36Аварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму
10:18В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
09:57Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи
09:40Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы
09:27Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
09:16На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту
09:02Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
08:37Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
08:16Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
08:04Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:37Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
07:10Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов
Лента новостейМолния