https://crimea.ria.ru/20250207/sevastopolyu-vozmestyat-raskhody-na-likvidatsiyu-posledstviy-uragana-2023-goda-1143991087.html

Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года

Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года

Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T10:51

2025-02-07T10:51

2025-02-07T10:51

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

севастополь

компенсация ущерба

новости

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Севастополю выделят 57 миллионов рублей на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий "шторма века" в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.Из средств, которые теперь будут возмещены, 50 миллионов рублей были потрачены на единовременную материальную помощь, почти 6 миллионов - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, а также 800 тысяч рублей - на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.В ноябре 2023 года Республика Крым пострадала от сильнейшего шторма с ливнями и ураганным ветром со скоростью до 40 метров в секунду. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В прибрежных районах была разрушена пляжная инфраструктура, набережные и берегоукрепительные сооружения, подтоплены дома и улицы, повреждены линии электропередачи и газопроводы.Волнами залило прибрежный район Евпатории и трассу Саки – Евпатория, в городе работала аэромобильная группировка МЧС. В Севастополе и десяти муниципалитетах Крыма был объявлен режим ЧС.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что стихия нанесла городу ущерб на 6 миллиардов рублей. Многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры города был нанесен ущерб на более чем 743 миллионов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуУщерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастополь, компенсация ущерба, новости, новости севастополя