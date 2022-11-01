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Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи
Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи
Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T11:45
2022-11-01T11:45
2022-11-01T11:49
крым
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.Как подчеркнули в кабмине, принятое решение позволит семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе, сохранить уже имеющиеся меры поддержки.Как уточнили журналистам в Минтруде РФ, аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, частичная мобилизация
Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи
Доходы мобилизованных не учтут для получения их семьями мер соцподдержки
11:45 01.11.2022 (обновлено: 11:49 01.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Как подчеркнули в кабмине, принятое решение позволит семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе, сохранить уже имеющиеся меры поддержки.
"Речь идет о таких мерах, как пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Как уточнили журналистам в Минтруде РФ, аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.