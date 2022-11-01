https://crimea.ria.ru/20221101/dokhody-mobilizovannykh-ne-uchtut-kak-podderzhat-nuzhdayuschiesya-semi-1125189014.html

Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи

Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T11:45

2022-11-01T11:45

2022-11-01T11:49

крым

общество

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.Как подчеркнули в кабмине, принятое решение позволит семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе, сохранить уже имеющиеся меры поддержки.Как уточнили журналистам в Минтруде РФ, аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, частичная мобилизация