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Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму

Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму

Клиентские отделения Сбербанка откроются в Крыму до конца первого полугодия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T19:51

2023-03-24T19:51

2023-03-24T19:51

сбербанк в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Клиентские отделения Сбербанка откроются в Крыму до конца первого полугодия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе банка.Ранее в социальных сетях появилась информация, что руководство банка обратилось в Общественный совет Симферополя, чтобы до начала проектирования узнать мнение горожан о возможности строительства одного из своих объектов в парке им. Тренева."Всесторонне изучив общественное мнение, проведя социологические исследования и опросы, принято решение искать иные места для размещения офиса. Площадка в парке Тренева больше не рассматривается", – написал в "ВКонтакте" председатель Общественного совета крымской столицы Александр Юрьев.О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что первые отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматыПридут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомРоссийские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк в крыму, симферополь, крым, новости крыма, экономика, александр юрьев, общество