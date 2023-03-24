Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму
Клиентские отделения Сбера откроются в Крыму в первом полугодии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Клиентские отделения Сбербанка откроются в Крыму до конца первого полугодия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе банка.
"Клиентские офисы Сбербанка, как и было запланировано ранее, начнут работать в Крыму в первом полугодии", – сообщили в пресс-службе. При этом не уточнили, по каким адресам они будут расположены.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что руководство банка обратилось в Общественный совет Симферополя, чтобы до начала проектирования узнать мнение горожан о возможности строительства одного из своих объектов в парке им. Тренева.
"Всесторонне изучив общественное мнение, проведя социологические исследования и опросы, принято решение искать иные места для размещения офиса. Площадка в парке Тренева больше не рассматривается", – написал в "ВКонтакте" председатель Общественного совета крымской столицы Александр Юрьев.
"ВКонтакте" Александр Юрьев
"ВКонтакте" Александр Юрьев
О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев тогда сообщил, что первые отделения будут открыты в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. Депутат также выразил уверенность, что приход в регион крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра услуг для населения и бизнеса". Это сигнал крупным торговым сетям и компаниям, что "регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний в различных сферах деятельности".
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
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