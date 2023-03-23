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Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России
Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России
Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T15:00
2023-03-23T15:00
михаил мишустин
государственная дума рф
вячеслав володин
правительство россии
закон и право
здоровье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета правительства в ГД.По словам Володина запрет вейпов – один из тех законов, "которые сейчас находятся в правительстве" и нуждаются в его поддержке.Продажу в России вейпов, в том числе несовершеннолетним, запустили в 2020 году. Предложение о запрете в России продаж вейпов детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года. В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый Ученые нашли связь между курением и антителами у привитых от COVID-19 Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил мишустин, государственная дума рф, вячеслав володин, правительство россии, закон и право, здоровье, новости
Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России

Мишустин пообещал рассмотреть закон о запрете вейпов в России на заседании правительства

15:00 23.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета правительства в ГД.
"Рассмотрим. Сформируем позицию. Конечно", – сказал Мишустин в ответ на соответствующую просьбу спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По словам Володина запрет вейпов – один из тех законов, "которые сейчас находятся в правительстве" и нуждаются в его поддержке.
"Детей надо спасать. Потому что пагубные привычки... Министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве. Голос Минфина более мощный, его возможности сильнее, потому что они считают деньги. Коллеги, если речь идет о здоровье детей, все остальное в плане сколько денег соберет бюджет за счет этих вейпов, не уместно... И учителя все однозначно говорят: "Ну давайте что-то сделаем". Нам бы здесь объединиться с вами. Берите пример с председателя правительства", – сказал Володин, обращаясь к присутствующим в зале представителям правительства.
Продажу в России вейпов, в том числе несовершеннолетним, запустили в 2020 году. Предложение о запрете в России продаж вейпов детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.
В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.
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Михаил МишустинГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинПравительство РоссииЗакон и правоЗдоровьеНовости
 
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