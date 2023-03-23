https://crimea.ria.ru/20230323/pravitelstvo-rassmotrit-zakon-o-zaprete-veypov-v-rossii-1127727462.html

Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России

Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T15:00

2023-03-23T15:00

2023-03-23T15:00

михаил мишустин

государственная дума рф

вячеслав володин

правительство россии

закон и право

здоровье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/82/1114488269_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_a65a3f27018351e439afdab297c8e8f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин рассмотрит закон о запрете вейпов. Соответствующее заявление он сделал в Госдуме в ходе отчета правительства в ГД.По словам Володина запрет вейпов – один из тех законов, "которые сейчас находятся в правительстве" и нуждаются в его поддержке.Продажу в России вейпов, в том числе несовершеннолетним, запустили в 2020 году. Предложение о запрете в России продаж вейпов детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года. В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый Ученые нашли связь между курением и антителами у привитых от COVID-19 Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, государственная дума рф, вячеслав володин, правительство россии, закон и право, здоровье, новости