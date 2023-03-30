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Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически
Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически
Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T08:43
2023-03-30T08:43
2023-03-30T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.На поддержку могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших Героев.Если до начала 2023 года граждане из указанных категорий пользовались натуральными льготами (бесплатное протезирование зубов, получение земельного участка, лечение близких родственников за государственный счет, улучшение жилищных условий или получение квартиры за бюджетные средства, бесплатный проезд в поезде и коммунальном транспорте, обучение детей за счет денег из государственного бюджета - ред.), то они также могут запросить единую выплату без подачи заявления и подтверждающих документов по телефону, по электронной почте или через МФЦ.Герои России имеют право на ежемесячную денежную выплату 75 тысяч рублей. Это единая по стране фиксированная сумма, которая не облагается налогом. Получать ее может сам Герой или его семья. Сумма может расти за счет районного коэффициента.Обязанность известить Героя или членов его семьи о присвоении звания в течение трех дней возлагается на территориальные отделения Пенсионных фондов.Читайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевРоссиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсииСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
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россия, соцзащита, социальная пенсия, общество, экономика, совет федерации, новости, закон и право
Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически
Совфед: единая денежная выплата Героям России будет назначена автоматически
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.
На поддержку могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших Героев.
"Устанавливается беззаявительный порядок назначения единой денежной выплаты этой категории граждан – тем, у кого право на нее возникает с 1 января 2023 года. Выплата будет назначаться автоматически с даты присвоения звания", - говорится в сообщении.
Если до начала 2023 года граждане из указанных категорий пользовались натуральными льготами (бесплатное протезирование зубов, получение земельного участка, лечение близких родственников за государственный счет, улучшение жилищных условий или получение квартиры за бюджетные средства, бесплатный проезд в поезде и коммунальном транспорте, обучение детей за счет денег из государственного бюджета - ред.), то они также могут запросить единую выплату без подачи заявления и подтверждающих документов по телефону, по электронной почте или через МФЦ.
Герои России имеют право на ежемесячную денежную выплату 75 тысяч рублей. Это единая по стране фиксированная сумма, которая не облагается налогом. Получать ее может сам Герой или его семья. Сумма может расти за счет районного коэффициента.
Обязанность известить Героя или членов его семьи о присвоении звания в течение трех дней возлагается на территориальные отделения Пенсионных фондов.
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