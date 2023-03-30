https://crimea.ria.ru/20230330/ezhemesyachnaya-vyplata-geroyam-rossii-budet-naznachatsya-avtomaticheski-1127849589.html

Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически

Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически

Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации. РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T08:43

2023-03-30T08:43

2023-03-30T08:43

россия

соцзащита

социальная пенсия

общество

экономика

совет федерации

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374708_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6453cd7d0dc87266614b18647950db0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Единая денежная выплата Героям России теперь будет назначаться беззаявительно. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации.На поддержку могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших Героев.Если до начала 2023 года граждане из указанных категорий пользовались натуральными льготами (бесплатное протезирование зубов, получение земельного участка, лечение близких родственников за государственный счет, улучшение жилищных условий или получение квартиры за бюджетные средства, бесплатный проезд в поезде и коммунальном транспорте, обучение детей за счет денег из государственного бюджета - ред.), то они также могут запросить единую выплату без подачи заявления и подтверждающих документов по телефону, по электронной почте или через МФЦ.Герои России имеют право на ежемесячную денежную выплату 75 тысяч рублей. Это единая по стране фиксированная сумма, которая не облагается налогом. Получать ее может сам Герой или его семья. Сумма может расти за счет районного коэффициента.Обязанность известить Героя или членов его семьи о присвоении звания в течение трех дней возлагается на территориальные отделения Пенсионных фондов.Читайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевРоссиянам дополнительно проиндексируют социальные пенсииСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

https://crimea.ria.ru/20230317/v-armyanske-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-geroya-spetsoperatsii-1127601959.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, соцзащита, социальная пенсия, общество, экономика, совет федерации, новости, закон и право