В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма
Виноградова: заход крупных системных банков в Крыму увеличит конкуренцию на рынке финусуг
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Появление крупных системных банков в Крыму положительно отразится на экономике региона и повысит уровень доступности банковских услуг для населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По мнению гостьи студии, сегодня в Крыму представлен полный спектр банковских услуг. Однако увеличение числа крупных игроков создаст здоровую конкуренцию.
"В результате банки будут соревноваться друг с другом за получение клиентов, а бизнес и население смогут выбирать из большего числа предложений", – сказала Виноградова.
У крымских бизнесменов появится дилемма – в какой банк подавать заявку на новую кредитную линию. Если раньше предприниматели подавали такие заявки в три банка, сейчас будет подавать в пять и выбирать наиболее оптимальные предложения, отметила она.
"Это создаст более комфортные условия для бизнеса и даст более дешевые ресурсы для развития", – подчеркнула Виноградова. Еще один положительный аспект – приход системных банков означает появление банкоматов и клиентских отделений в отдаленных малых населенных пунктах.
Год назад в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
5 апреля 2022 года о начале работы в Крыму заявил Промсвязьбанк. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк финансирует инфраструктурные и строительные проекты в Крыму на 40 миллиардов рублей.
18 января глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.
По данным Центробанка, объем кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РК за год вырос на 35,2% и на 1 января текущего года составил более 122 млрд рублей.
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