https://crimea.ria.ru/20230326/v-gossovete-rk-otsenili-perspektivu-razvitiya-bankovskoy-sistemy-kryma-1127709893.html

В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма

В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма - РИА Новости Крым, 25.03.2023

В Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма

Появление крупных системных банков в Крыму положительно отразится на экономике региона и повысит уровень доступности банковских услуг для населения. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-26T07:59

2023-03-26T07:59

2023-03-25T14:49

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

крымский бизнес

финансы

новости крыма

ольга виноградова

государственный совет рк (госсовет)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Появление крупных системных банков в Крыму положительно отразится на экономике региона и повысит уровень доступности банковских услуг для населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По мнению гостьи студии, сегодня в Крыму представлен полный спектр банковских услуг. Однако увеличение числа крупных игроков создаст здоровую конкуренцию.У крымских бизнесменов появится дилемма – в какой банк подавать заявку на новую кредитную линию. Если раньше предприниматели подавали такие заявки в три банка, сейчас будет подавать в пять и выбирать наиболее оптимальные предложения, отметила она."Это создаст более комфортные условия для бизнеса и даст более дешевые ресурсы для развития", – подчеркнула Виноградова. Еще один положительный аспект – приход системных банков означает появление банкоматов и клиентских отделений в отдаленных малых населенных пунктах.Год назад в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.5 апреля 2022 года о начале работы в Крыму заявил Промсвязьбанк. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк финансирует инфраструктурные и строительные проекты в Крыму на 40 миллиардов рублей.18 января глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.По данным Центробанка, объем кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РК за год вырос на 35,2% и на 1 января текущего года составил более 122 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики ЗападаКрымские предприниматели стали чаще брать кредитыВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств

https://crimea.ria.ru/20230126/kak-prikhod-sberbanka-v-krym-povliyaet-na-rynok-nedvizhimosti-1126585304.html

https://crimea.ria.ru/20230324/kogda-sber-otkroet-svoi-otdeleniya-v-krymu-1127755084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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