Рейтинг@Mail.ru
Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221029/voditeley-professionalov-v-rf-khotyat-obyazat-sdavat-ekzameny-raz-v-5-let-1125135851.html
Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет
Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет
Профессиональных водителей грузовиков и такси хотят обязать подтверждать квалификацию раз в пять лет, а всех без исключения водителей, у которых испортилось... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T08:32
2022-10-29T08:32
российская федерация (россия, рф)
закон и право
общество
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110046/34/1100463441_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_cdf0510c2041680a72728065b4500b97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Профессиональных водителей грузовиков и такси хотят обязать подтверждать квалификацию раз в пять лет, а всех без исключения водителей, у которых испортилось зрение, лишать прав автоматически, если новое заболевание подтвердилось. Принять в первом чтении соответствующие законопроекты рекомендовал комитет Госдумы по транспорту, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.Поправки хотят внести в закон "О безопасности дорожного движения". Для этого подготовлено два законопроекта.В частности, согласно законодательной инициативе, Госавтоинспекция сможет автоматически лишать прав водителей, имеющих противопоказания к вождению. Например, в случае ухудшения зрения, развития эпилепсии или алкоголизма. В таком случае подозрения врачей, возникшие в ходе осмотра в обычной поликлинике, станут поводом для обязательного прохождения внеочередной проверки, и, если заболевание подтвердится, права аннулируют.При этом бумажные медицинские справки отменят – им на смену введут электронные: сведения о здоровье водителей будут заносить в базу данных Минздрава, откуда сотрудники ГИБДД станут брать информацию самостоятельно.Кроме того, депутаты намерены дополнить законопроекты еще одной нормой, за которую готовятся проголосовать во втором чтении. Речь идет об обязательной сдаче экзамена водителями с большим стажем.Одной из поправок к рассматриваемому законопроекту может стать обязательство сдавать экзамен даже водителям профессионалам.По словам зампреда комитета по транспорту Виталия Ефимова, водители-профессионалы во многих странах подтверждают свою квалификацию в ходе экзаменов именно с такой частотой.Он уточнил, что вносить поправки будут в отношении водителей грузового транспорта и такси. "Все будут обучаться раз в пять лет", – заключил Москвичев.Вторым законопроектом предусматривается изменение правил допуска водителей к управлению некоторых транспортных средств. Например, тем, кто ездил на легковом авто или грузовике меньше года, не сможет получить автобусные категории D и D1 (микроавтобус). А те, кто имеет открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), будут автоматически получать категорию BE (легковой автомобиль с прицепом), если стаж управления легковым авто у них не менее года.Кроме того, этим законопроектом иностранцев обяжут обменивать свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через один год после получения вида на жительство в России или паспорта РФ.Законопроекты в первом чтении планируют рассмотреть в ноябре.Ранее в ГД был внесен законопроект о сокращении минимального срока действия ОСАГО с года до месяца.
https://crimea.ria.ru/20221005/v-rossii-khotyat-izmenit-pravila-vydachi-voditelskikh-udostovereniy-1124728920.html
https://crimea.ria.ru/20220926/pri-prieme-kakikh-preparatov-voditel-mozhet-lishitsya-prav-1124619221.html
https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110046/34/1100463441_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_09892b148ca509238743f59f46eebb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), закон и право, общество, государственная дума рф
Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет

Водителей грузовиков и такси в России хотят обязать сдавать экзамены раз в пять лет – ГД

08:32 29.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкВодитель грузовика
Водитель грузовика - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Евгений Карасев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Профессиональных водителей грузовиков и такси хотят обязать подтверждать квалификацию раз в пять лет, а всех без исключения водителей, у которых испортилось зрение, лишать прав автоматически, если новое заболевание подтвердилось. Принять в первом чтении соответствующие законопроекты рекомендовал комитет Госдумы по транспорту, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Поправки хотят внести в закон "О безопасности дорожного движения". Для этого подготовлено два законопроекта.
В частности, согласно законодательной инициативе, Госавтоинспекция сможет автоматически лишать прав водителей, имеющих противопоказания к вождению. Например, в случае ухудшения зрения, развития эпилепсии или алкоголизма. В таком случае подозрения врачей, возникшие в ходе осмотра в обычной поликлинике, станут поводом для обязательного прохождения внеочередной проверки, и, если заболевание подтвердится, права аннулируют.
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 21:09
В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений
При этом бумажные медицинские справки отменят – им на смену введут электронные: сведения о здоровье водителей будут заносить в базу данных Минздрава, откуда сотрудники ГИБДД станут брать информацию самостоятельно.
Кроме того, депутаты намерены дополнить законопроекты еще одной нормой, за которую готовятся проголосовать во втором чтении. Речь идет об обязательной сдаче экзамена водителями с большим стажем.
Одной из поправок к рассматриваемому законопроекту может стать обязательство сдавать экзамен даже водителям профессионалам.
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 07:24
При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав
По словам зампреда комитета по транспорту Виталия Ефимова, водители-профессионалы во многих странах подтверждают свою квалификацию в ходе экзаменов именно с такой частотой.
Он уточнил, что вносить поправки будут в отношении водителей грузового транспорта и такси. "Все будут обучаться раз в пять лет", – заключил Москвичев.
Вторым законопроектом предусматривается изменение правил допуска водителей к управлению некоторых транспортных средств. Например, тем, кто ездил на легковом авто или грузовике меньше года, не сможет получить автобусные категории D и D1 (микроавтобус). А те, кто имеет открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), будут автоматически получать категорию BE (легковой автомобиль с прицепом), если стаж управления легковым авто у них не менее года.
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 18:24Радио "Спутник в Крыму"
Что изменилось для желающих получить водительские права в России
Кроме того, этим законопроектом иностранцев обяжут обменивать свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через один год после получения вида на жительство в России или паспорта РФ.
Законопроекты в первом чтении планируют рассмотреть в ноябре.
Ранее в ГД был внесен законопроект о сокращении минимального срока действия ОСАГО с года до месяца.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Закон и правоОбществоГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК
10:54Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
10:37Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой
10:35Американский беспилотник летает у берегов Крыма
10:19Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
09:55В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ
08:53Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных
08:32Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет
08:10Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
08:06Луч Светы останется в каждом из нас
03:24Не должно быть перегибов: социолог о законе по защите языка
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
19:11Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
18:18Аграрии держатся в графике: как идет посевная в Крыму
17:51Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
17:46Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
17:36Все проблемы со снабжением мобилизованных решены – Шойгу
17:26Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена
17:24В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
17:00В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие
Лента новостейМолния