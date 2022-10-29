https://crimea.ria.ru/20221029/voditeley-professionalov-v-rf-khotyat-obyazat-sdavat-ekzameny-raz-v-5-let-1125135851.html

Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет

Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет

Профессиональных водителей грузовиков и такси хотят обязать подтверждать квалификацию раз в пять лет, а всех без исключения водителей, у которых испортилось... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T08:32

2022-10-29T08:32

2022-10-29T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Профессиональных водителей грузовиков и такси хотят обязать подтверждать квалификацию раз в пять лет, а всех без исключения водителей, у которых испортилось зрение, лишать прав автоматически, если новое заболевание подтвердилось. Принять в первом чтении соответствующие законопроекты рекомендовал комитет Госдумы по транспорту, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.Поправки хотят внести в закон "О безопасности дорожного движения". Для этого подготовлено два законопроекта.В частности, согласно законодательной инициативе, Госавтоинспекция сможет автоматически лишать прав водителей, имеющих противопоказания к вождению. Например, в случае ухудшения зрения, развития эпилепсии или алкоголизма. В таком случае подозрения врачей, возникшие в ходе осмотра в обычной поликлинике, станут поводом для обязательного прохождения внеочередной проверки, и, если заболевание подтвердится, права аннулируют.При этом бумажные медицинские справки отменят – им на смену введут электронные: сведения о здоровье водителей будут заносить в базу данных Минздрава, откуда сотрудники ГИБДД станут брать информацию самостоятельно.Кроме того, депутаты намерены дополнить законопроекты еще одной нормой, за которую готовятся проголосовать во втором чтении. Речь идет об обязательной сдаче экзамена водителями с большим стажем.Одной из поправок к рассматриваемому законопроекту может стать обязательство сдавать экзамен даже водителям профессионалам.По словам зампреда комитета по транспорту Виталия Ефимова, водители-профессионалы во многих странах подтверждают свою квалификацию в ходе экзаменов именно с такой частотой.Он уточнил, что вносить поправки будут в отношении водителей грузового транспорта и такси. "Все будут обучаться раз в пять лет", – заключил Москвичев.Вторым законопроектом предусматривается изменение правил допуска водителей к управлению некоторых транспортных средств. Например, тем, кто ездил на легковом авто или грузовике меньше года, не сможет получить автобусные категории D и D1 (микроавтобус). А те, кто имеет открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), будут автоматически получать категорию BE (легковой автомобиль с прицепом), если стаж управления легковым авто у них не менее года.Кроме того, этим законопроектом иностранцев обяжут обменивать свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через один год после получения вида на жительство в России или паспорта РФ.Законопроекты в первом чтении планируют рассмотреть в ноябре.Ранее в ГД был внесен законопроект о сокращении минимального срока действия ОСАГО с года до месяца.

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https://crimea.ria.ru/20220926/pri-prieme-kakikh-preparatov-voditel-mozhet-lishitsya-prav-1124619221.html

https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право, общество, государственная дума рф