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Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист
Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист
Об обстоятельствах произошедшего рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T15:52
2023-09-25T15:54
крым
судак
происшествия
черное море
общество
линейное управление мвд россии на транспорте по крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Житель Темрюка погиб при столкновении гидроцикла с катамараном в бухте Судака. Об обстоятельствах произошедшего рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Отмечается, что трагедия произошла накануне днем.По данным следствия, на катамаране находился 54-летний житель Темрюка, который скончался на месте от полученных травм."В результате столкновения множественные телесные повреждения не совместимые с жизнью получил 54-летний житель Темрюка, который находился в катамаране. Он скончался на месте происшествия", - уточнили силовики.Гидроциклом управлял 31-летний житель Ростова-на-Дону без разрешительных документов и в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан и помещен в камеру административно задержанных. В отношении ростовчанина ведется проверка, по результатом которой материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
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крым, судак, происшествия, черное море, общество, линейное управление мвд россии на транспорте по крыму, новости крыма
Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист

Турист из Темрюка погиб при столкновении катамарана с гидроциклом в Судаке

15:52 25.09.2023 (обновлено: 15:54 25.09.2023)
 
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеВ Судакской бухте гидроцикл наехал на катамаран
В Судакской бухте гидроцикл наехал на катамаран
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Житель Темрюка погиб при столкновении гидроцикла с катамараном в бухте Судака. Об обстоятельствах произошедшего рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Отмечается, что трагедия произошла накануне днем.
"24 сентября в 12.50 в дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря, в Судакской бухте, в 300-х метрах от берега, произошел наезд гидроцикла на катамаран", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, на катамаране находился 54-летний житель Темрюка, который скончался на месте от полученных травм.
"В результате столкновения множественные телесные повреждения не совместимые с жизнью получил 54-летний житель Темрюка, который находился в катамаране. Он скончался на месте происшествия", - уточнили силовики.
Гидроциклом управлял 31-летний житель Ростова-на-Дону без разрешительных документов и в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан и помещен в камеру административно задержанных. В отношении ростовчанина ведется проверка, по результатом которой материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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КрымСудакПроисшествияЧерное мореОбществоЛинейное управление МВД России на транспорте по КрымуНовости Крыма
 
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