https://crimea.ria.ru/20230925/gidrotsikl-naekhal-na-katamaran-v-sudake--pogib-turist-1131650608.html

Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист

Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Гидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист

Об обстоятельствах произошедшего рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T15:52

2023-09-25T15:52

2023-09-25T15:54

крым

судак

происшествия

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Житель Темрюка погиб при столкновении гидроцикла с катамараном в бухте Судака. Об обстоятельствах произошедшего рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Отмечается, что трагедия произошла накануне днем.По данным следствия, на катамаране находился 54-летний житель Темрюка, который скончался на месте от полученных травм."В результате столкновения множественные телесные повреждения не совместимые с жизнью получил 54-летний житель Темрюка, который находился в катамаране. Он скончался на месте происшествия", - уточнили силовики.Гидроциклом управлял 31-летний житель Ростова-на-Дону без разрешительных документов и в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан и помещен в камеру административно задержанных. В отношении ростовчанина ведется проверка, по результатом которой материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

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судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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