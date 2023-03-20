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Си Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву

Си Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Си Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом. Борт китайского лидера приземлился в московском аэропорту "Внуково-2". РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T13:40

2023-03-20T13:40

2023-03-20T13:40

визит си цзиньпина в россию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом. Борт китайского лидера приземлился в московском аэропорту "Внуково-2".В аэропорту китайского лидера встречали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и военный оркестр. По прибытии в столицу РФ Си Цзиньпин сказал, что очень рад приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на российскую землю.Он выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху."Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества", – добавил Си Цзиньпин.Визит китайского лидера в Россию будет проходить с 20 по 22 марта. Для Си Цзиньпина это первая международная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник вечером главы государств побеседуют за закрытыми дверями, во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си ЦзиньпинаКитай, Тайвань, РФ и Украина: что Путин обсудит с Си Цзиньпином

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визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, в мире, новости