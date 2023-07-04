Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
Эксперт Шатров: атака дронов на Москву – попытка Киева показать успех перед саммитом НАТО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть какой-то успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать объекты в Москве и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, жертв и пострадавших нет. Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Подмосковья.
"Перед саммитом НАТО в Вильнюсе у Украины возрастает желание показать какие-то успехи на фронте, поэтому раз ничего не получается на фронте, они отправляют беспилотники на Москву. "Удар по российской столице" – это можно было бы выгодно "продать" Западу, если бы это удалось. К счастью, у них ничего не получилось", - сказал Шатров.
По мнению эксперта, Киев продолжит предпринимать подобные попытки, поэтому в ближайшие полторы недели до саммита "нужно быть максимально осторожными и бдительными, прежде всего нашим войскам и силам ПВО".
Прогнозируя возможные итоги самого саммита Североатлантического альянса, политолог предположил, что члены блока вряд ли примут решение передать Украине истребители F-16.
"Передать Киеву эти самолеты прямо сейчас технически невозможно. Но, вполне возможно, какие-то единичные самолеты передадут осенью. Все-таки я полагаю, что до сих пор мы видели не контрнаступление, а разведки боем, и что контрнаступление готовится более серьезное, иначе я тогда вообще сомневаюсь в каких-то интеллектуальных способностях украинских генералов", - пояснил аналитик.
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс.
Верховная рада Украины 29 июня приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
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