https://crimea.ria.ru/20230704/ataka-bespilotnikov-na-moskvu-ekspert-raskryl-motivy-kieva-1129794931.html

Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева

Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева

Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T10:43

2023-07-04T10:43

2023-07-04T10:43

новости

игорь шатров

мнения

украина

владимир зеленский (президент украины)

дмитрий кулеба

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f0d8bb7017571b567f9e17a5cbddd0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть какой-то успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать объекты в Москве и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, жертв и пострадавших нет. Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Подмосковья.По мнению эксперта, Киев продолжит предпринимать подобные попытки, поэтому в ближайшие полторы недели до саммита "нужно быть максимально осторожными и бдительными, прежде всего нашим войскам и силам ПВО".Прогнозируя возможные итоги самого саммита Североатлантического альянса, политолог предположил, что члены блока вряд ли примут решение передать Украине истребители F-16.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс.Верховная рада Украины 29 июня приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в ВильнюсеПочему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – экспертПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь шатров, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), дмитрий кулеба, нато