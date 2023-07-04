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Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T10:43
2023-07-04T10:43
новости
игорь шатров
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
дмитрий кулеба
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть какой-то успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать объекты в Москве и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, жертв и пострадавших нет. Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Подмосковья.По мнению эксперта, Киев продолжит предпринимать подобные попытки, поэтому в ближайшие полторы недели до саммита "нужно быть максимально осторожными и бдительными, прежде всего нашим войскам и силам ПВО".Прогнозируя возможные итоги самого саммита Североатлантического альянса, политолог предположил, что члены блока вряд ли примут решение передать Украине истребители F-16.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс.Верховная рада Украины 29 июня приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в ВильнюсеПочему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – экспертПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, игорь шатров, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), дмитрий кулеба, нато
Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева

Эксперт Шатров: атака дронов на Москву – попытка Киева показать успех перед саммитом НАТО

10:43 04.07.2023
 
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Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Попытка вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты в Москве и Подмосковье объясняется стремлением Киева продемонстрировать Западу хоть какой-то успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать объекты в Москве и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, жертв и пострадавших нет. Позже в Минобороны РФ уточнили, что в атаке участвовали пять дронов. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Подмосковья.
"Перед саммитом НАТО в Вильнюсе у Украины возрастает желание показать какие-то успехи на фронте, поэтому раз ничего не получается на фронте, они отправляют беспилотники на Москву. "Удар по российской столице" – это можно было бы выгодно "продать" Западу, если бы это удалось. К счастью, у них ничего не получилось", - сказал Шатров.
По мнению эксперта, Киев продолжит предпринимать подобные попытки, поэтому в ближайшие полторы недели до саммита "нужно быть максимально осторожными и бдительными, прежде всего нашим войскам и силам ПВО".
Прогнозируя возможные итоги самого саммита Североатлантического альянса, политолог предположил, что члены блока вряд ли примут решение передать Украине истребители F-16.
"Передать Киеву эти самолеты прямо сейчас технически невозможно. Но, вполне возможно, какие-то единичные самолеты передадут осенью. Все-таки я полагаю, что до сих пор мы видели не контрнаступление, а разведки боем, и что контрнаступление готовится более серьезное, иначе я тогда вообще сомневаюсь в каких-то интеллектуальных способностях украинских генералов", - пояснил аналитик.
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит в Вильнюс, если страна не получит приглашение на вступление в альянс.
Верховная рада Украины 29 июня приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
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10:43Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
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