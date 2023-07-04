https://crimea.ria.ru/20230704/zakharova-ataka-vsu-na-podmoskove--akt-mezhdunarodnogo-terrorizma-1129795529.html

Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма

Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма

Очередная попытка ВСУ атаковать в России столичный район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом, который принимает зарубежные рейсы,... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T11:11

2023-07-04T11:11

2023-07-04T11:11

новости

москва

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

беспилотник (бпла, дрон)

оон

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередная попытка ВСУ атаковать в России столичный район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом, который принимает зарубежные рейсы, является международным терроризмом, к которому, помимо Украины, причастны ведущие страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Утром во вторник, 4 июля, пять беспилотников ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Москве и Московской области.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно осознать, что сегодня постоянные члены Совета безопаности ООН – США, Британия и Франция – являются странами, финансирующими террористический режим.Ранее Захарова дала оценку высказыванию украинского президента Зеленского о Крыме как цели контрнаступления любой ценой, назвав его "киевским наполеончиком", демонстрирующим "нацистскую сущность". Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дроновРаненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице "Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

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новости, москва, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, беспилотник (бпла, дрон), оон, владимир зеленский (президент украины)