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Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма
Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма
Очередная попытка ВСУ атаковать в России столичный район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом, который принимает зарубежные рейсы,... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T11:11
2023-07-04T11:11
новости
москва
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
беспилотник (бпла, дрон)
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередная попытка ВСУ атаковать в России столичный район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом, который принимает зарубежные рейсы, является международным терроризмом, к которому, помимо Украины, причастны ведущие страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Утром во вторник, 4 июля, пять беспилотников ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Москве и Московской области.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно осознать, что сегодня постоянные члены Совета безопаности ООН – США, Британия и Франция – являются странами, финансирующими террористический режим.Ранее Захарова дала оценку высказыванию украинского президента Зеленского о Крыме как цели контрнаступления любой ценой, назвав его "киевским наполеончиком", демонстрирующим "нацистскую сущность". Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дроновРаненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице "Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, москва, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, беспилотник (бпла, дрон), оон, владимир зеленский (президент украины)
Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма

Атака беспилотников ВСУ на Москву является международным терроризмом – Захарова

11:11 04.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередная попытка ВСУ атаковать в России столичный район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом, который принимает зарубежные рейсы, является международным терроризмом, к которому, помимо Украины, причастны ведущие страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Утром во вторник, 4 июля, пять беспилотников ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Москве и Московской области.
"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что мировое сообщество должно осознать, что сегодня постоянные члены Совета безопаности ООН – США, Британия и Франция – являются странами, финансирующими террористический режим.
Ранее Захарова дала оценку высказыванию украинского президента Зеленского о Крыме как цели контрнаступления любой ценой, назвав его "киевским наполеончиком", демонстрирующим "нацистскую сущность".
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