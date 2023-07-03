https://crimea.ria.ru/20230703/v-mid-rf-otsenili-zayavlenie-zelenskogo-o-kryme-i-okonchanii-konflikta-1129777370.html

В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта

В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T15:01

2023-07-03T15:01

2023-07-03T14:43

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком".Ранее в интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма.Комментируя сказанное, Мария Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком, обнаружившим нацистскую сущность.Ранее Захарова назвала подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму частями одного плана Киева. 3 июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на УкраинеЧетыре ошибки Украины"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, сво