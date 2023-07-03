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В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта
В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T15:01
2023-07-03T14:43
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком".Ранее в интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма.Комментируя сказанное, Мария Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком, обнаружившим нацистскую сущность.Ранее Захарова назвала подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму частями одного плана Киева. 3 июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на УкраинеЧетыре ошибки Украины"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, сво
В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта

Захарова о мечтах Зеленского о Крыме: "Нацистская сущность киевского наполеончика"

15:01 03.07.2023
 
© RONALDO SCHEMIDT / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© RONALDO SCHEMIDT / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность, заявив, что не представляет Украину без Крыма, тогда как без воды и крымчан он без труда видел полуостров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав украинского лидера "киевским наполеончиком".
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский завил, что конечной целью конфликта с Россией является возвращение Крыма.
"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно: война еще не окончена", – сказал Зеленский, отметив, что сценарий, при котором полуостров останется частью России, не станет победой.
Комментируя сказанное, Мария Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком, обнаружившим нацистскую сущность.
"Мы не можем представить Украину без Крыма..." Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Захарова назвала подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму частями одного плана Киева.
3 июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
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