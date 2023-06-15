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Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
Подрыв Каховской ГЭС и многолетние диверсии и теракты в Крыму и на подступах к полуострову с целью уничтожения гражданской инфраструктуры – звенья одной цепи и... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T13:02
2023-06-15T13:02
2023-06-15T13:02
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пмэф
мария захарова
общество
разрушение каховской гэс
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Подрыв Каховской ГЭС и многолетние диверсии и теракты в Крыму и на подступах к полуострову с целью уничтожения гражданской инфраструктуры – звенья одной цепи и часть одного преступного плана киевского режима. Об этом в ходе брифинга на полях XXVI ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Киев много лет планомерно уничтожал гражданскую инфраструктуру на территориях бывшей Украины под молчаливое принятие Запада и всех международных инстанций, в частности так называемого международного уголовного суда.В череде этих преступлений диверсии и теракты, осуществленные ранее в отношении Крыма и прилегающих к нему территорий, являются частью единого умысла Киева, добавила она.В качестве примеров она привела подрывы и минирования ЛЭП, перекрытие водных путей для снабжения Крыма, блокирование железнодорожных путей, которые должны были обеспечивать подвоз всего необходимого для мирных людей в Донбассе."Разве этого не было? Было, просто западное сообщество не обращало на это внимания. Разве это не изничтожение, не блокирование жизненно важной гражданской инфраструктуры? Это то же самое. А потом уже началась активная фаза, это уже диверсиями назвать нельзя – экстремизм и теракты чистой воды", – сказала представитель МИД РФ. Захарова отметила, что материалы, доказывающие преступный умысел и непосредственное участие во всем этом киевского режима, будут опубликованы МИД по примеру того, как ведомство сделало это в отношении теракта на Каховской ГЭС."Мы опубликовали хронологию, календарь этих обстрелов с приведением вооружений, из которых все это производилось – для тех, кто любит отворачиваться от фактов, но теперь мы этими фактами будем окружать, некуда будет отворачиваться", – отметила она.Она напомнила, что в результате разрушения Каховской ГЭС было затоплено 36 российских населенных пунктов в Херсонской области. С первого дня трагедии сотрудники МЧС России в ходе масштабной гуманитарной операции спасли более двух тысяч человек, среди которых сотни детей. И обвинения в произошедшем России и умалчивание правды – само по себе преступление.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуУщерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей – властиОсобенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
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новости, санкт-петербург, пмэф, мария захарова, общество, разрушение каховской гэс, диверсия
Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
Захарова назвала подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму единым планом Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Подрыв Каховской ГЭС и многолетние диверсии и теракты в Крыму и на подступах к полуострову с целью уничтожения гражданской инфраструктуры – звенья одной цепи и часть одного преступного плана киевского режима. Об этом в ходе брифинга на полях XXVI ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Киев много лет планомерно уничтожал гражданскую инфраструктуру на территориях бывшей Украины под молчаливое принятие Запада и всех международных инстанций, в частности так называемого международного уголовного суда.
"Под носом прокуроров международного суда разворачивалась трагедия, драма людей, спасающихся от киевского режима, который планомерно, из года в год уничтожал гражданскую инфраструктуру, и управы на него не было, пока только Россия не перешла к активной фазе действий", – заявила Захарова.
В череде этих преступлений диверсии и теракты, осуществленные ранее в отношении Крыма и прилегающих к нему территорий, являются частью единого умысла Киева, добавила она.
В качестве примеров она привела подрывы и минирования ЛЭП, перекрытие водных путей для снабжения Крыма, блокирование железнодорожных путей, которые должны были обеспечивать подвоз всего необходимого для мирных людей в Донбассе.
"Разве этого не было? Было, просто западное сообщество не обращало на это внимания. Разве это не изничтожение, не блокирование жизненно важной гражданской инфраструктуры? Это то же самое. А потом уже началась активная фаза, это уже диверсиями назвать нельзя – экстремизм и теракты чистой воды", – сказала представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что материалы, доказывающие преступный умысел и непосредственное участие во всем этом киевского режима, будут опубликованы МИД по примеру того, как ведомство сделало это в отношении теракта на Каховской ГЭС.
"Мы опубликовали хронологию, календарь этих обстрелов с приведением вооружений, из которых все это производилось – для тех, кто любит отворачиваться от фактов, но теперь мы этими фактами будем окружать, некуда будет отворачиваться", – отметила она.
Она напомнила, что в результате разрушения Каховской ГЭС было затоплено 36 российских населенных пунктов в Херсонской области. С первого дня трагедии сотрудники МЧС России в ходе масштабной гуманитарной операции спасли более двух тысяч человек, среди которых сотни детей. И обвинения в произошедшем России и умалчивание правды – само по себе преступление.
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