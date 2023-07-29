https://crimea.ria.ru/20230729/poteri-vsu-i-vzryvy-v-dzhankoyskom-rayone-top-novostey-nedeli-1130351802.html

Потери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели

Потери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Потери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели

Успехи Армии России и огромные потери ВСУ в зоне спецоперации. Удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске и пресечение попытки ВСУ разбить дорогу в Крым... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T19:21

2023-07-29T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Успехи Армии России и огромные потери ВСУ в зоне спецоперации. Удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске и пресечение попытки ВСУ разбить дорогу в Крым. Беспилотная атака на Крым и ЧП на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Атаки БПЛА на Москву. Попытка теракта на корабле Черноморского флота России. Запрет доступа на Арабатскую стрелку. Обрушение моста в Европу на Закарпатье Украины. Новое мощное землетрясение в Турции.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Ситуация в зоне СВОСитуация в зоне СВО резко изменилась в пользу России, заключила на этой неделе ежедневная американская газета Wall Street Journal (WSJ). Как пишет автор статьи Дэниел Майклс, в начале контрнаступления на Западе знали, что украинские войска не обладают необходимой подготовкой, но "надеялись, что отвага и решимость украинцев все же позволят им взять верх". Однако Украина не имеет необходимого количества средств ПВО и зенитного вооружения, и это обеспечивает России значительное превосходство в воздухе на большей части линии соприкосновения, пишет WSJ. Это подтверждается огромными потерями ВСУ. Так, например, только за сутки 26 июля российские военные уничтожили более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе иностранного производства. Как заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин, украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но российские военнослужащие героически отражают все атаки с большими потерями для противника.Атака беспилотников и ЧП в Джанкойском районеВ ночь на понедельник российские военные пресекли атаки 17 беспилотников на объекты в Крыму. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, остальные упали на территории полуострова. Как пояснил венный эксперт Андрей Клинцевич, Атаковавшие Крым ударные дроны, подавленные средствами РЭБ и упавшие в Черное море, разрушатся при ударе об воду, остатки БПЛА вряд ли может вынести на берег полуострова – не исключено, что их унесет в открытое море и в сторону Босфора. Еще три дрона были уничтожены средствами ПВО. Однако одно попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе все же произошло. После ЧП было принято решение о временной эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров. Также временно приостанавливалось движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. БПЛА над МосквойНа этой неделе киевский режим с помощью двух беспилотников пытался осуществить террористическую атаку и по объектам в Москве, оба подавлены средствами РЭБ, проинформировали в понедельник в Минобороны России. Попытка атаки была совершена около четырех часов утра 24 июля. Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.Попытка теракта на корабле ЧФ РФ27 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о пресечении попытки спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное вооружение. Задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации. У него изъято два самодельных взрывных устройства, он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. Закрытие Арабатской стрелкиДопуск на косу Арабатская стрелка с 31 июля запрещен для гражданских лиц, сообщили на этой неделе в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ России. Исключение – сотрудники экстренных оперативных служб, следующие по вызову, и граждане, выполняющие работы оборонного значения или связанные с ликвидацией любых ЧС. Меры вводятся до особого распоряжения в целях безопасности. Падение моста в ЕвропуМост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщили на этой неделе СМИ. Ранее он долгое время считался аварийным, объект должны были отремонтировать еще два года назад по так называемой программе "Большая стройка". При обрушении секции моста с высоты рухнул грузвик с песком и легковой автомобиль. Три человека пострадали.Рухнувший транспортный переход имеет стратегическое значение, поскольку ведет к границе с четырьмя странами Евросоюза. Землетрясение в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Подземные толчки фиксировали в 08:44 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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