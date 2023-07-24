https://crimea.ria.ru/20230724/v-zakarpate-rukhnul-veduschiy-v-chetyre-strany-es-most-1130280035.html

В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост

В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост

Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, об этом сообщает RT. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T21:13

2023-07-24T21:13

2023-07-24T21:13

украина

происшествия

дтп

ремонт дорог

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, об этом сообщает RT."Ранее он долгое время считался аварийным, объект должны были отремонтировать еще два года назад, в 2021 году по так называемой программе "Большая стройка", - говорится в сообщении.По данным издания, обрушилась секция моста. Вниз с высоты рухнул грузвик с песком и легковой автомобиль."Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадала женщина - в тяжелом состоянии, она доставлена в больницу. В общей сложности - трое пострадавших", — говорится в сообщении.Как сообщает издание, мост имеет стратегическое значение, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами Евросоюза.

https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html

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украина, происшествия, дтп, ремонт дорог, в мире