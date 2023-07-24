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В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост
В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, об этом сообщает RT. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T21:13
2023-07-24T21:13
2023-07-24T21:13
украина
происшествия
дтп
ремонт дорог
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, об этом сообщает RT."Ранее он долгое время считался аварийным, объект должны были отремонтировать еще два года назад, в 2021 году по так называемой программе "Большая стройка", - говорится в сообщении.По данным издания, обрушилась секция моста. Вниз с высоты рухнул грузвик с песком и легковой автомобиль."Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадала женщина - в тяжелом состоянии, она доставлена в больницу. В общей сложности - трое пострадавших", — говорится в сообщении.Как сообщает издание, мост имеет стратегическое значение, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами Евросоюза.
https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, происшествия, дтп, ремонт дорог, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым.
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, об этом сообщае
т RT.
"Ранее он долгое время считался аварийным, объект должны были отремонтировать еще два года назад, в 2021 году по так называемой программе "Большая стройка", - говорится в сообщении.
По данным издания, обрушилась секция моста. Вниз с высоты рухнул грузвик с песком и легковой автомобиль.
"Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадала женщина - в тяжелом состоянии, она доставлена в больницу. В общей сложности - трое пострадавших", — говорится в сообщении.
Как сообщает издание, мост имеет стратегическое значение, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами Евросоюза.