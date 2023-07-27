https://crimea.ria.ru/20230727/razbitye-bazy-vsu-unichtozhennaya-tekhnika-i-bolee-880-pogibshikh--khod-svo-1130334254.html

Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО

Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T16:31

2023-07-27T16:31

2023-07-27T16:31

министерство обороны рф

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.Донецкое направлениеНа этом направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пяти сел. Кроме того, у Константиновки ликвидирован склад боеприпасов 79-й украинской десантно-штурмовой бригады.Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских боевиков.Краснолиманское направлениеПодразделениями группировки войск "Центр", с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и один автомобиль.Помимо этого, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР.Возле Ямполя разбит склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.Южно-Донецкое направлениеАктивными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено около 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.Кроме того, поражена живая сила и техника противника возле Угледара и Макаровки Донецкой Народной республики. А в районе Старомайорского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Запорожское направлениеКак рассказали в Минобороны, после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, понесший большие потери противник восстанавливал силы и активных действий не предпринимал.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. Также возле Степановки разгромлена украинская ДРГ.Купянское и Херсонское направленияШтурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции. Поражены украинские войска в районах Харьковской области и ЛНР.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – МинобороныАрмия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направленииПерехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, сво