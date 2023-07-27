https://crimea.ria.ru/20230727/razbitye-bazy-vsu-unichtozhennaya-tekhnika-i-bolee-880-pogibshikh--khod-svo-1130334254.html
Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО
Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО
Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T16:31
2023-07-27T16:31
2023-07-27T16:31
министерство обороны рф
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.Донецкое направлениеНа этом направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пяти сел. Кроме того, у Константиновки ликвидирован склад боеприпасов 79-й украинской десантно-штурмовой бригады.Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских боевиков.Краснолиманское направлениеПодразделениями группировки войск "Центр", с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и один автомобиль.Помимо этого, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР.Возле Ямполя разбит склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.Южно-Донецкое направлениеАктивными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено около 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.Кроме того, поражена живая сила и техника противника возле Угледара и Макаровки Донецкой Народной республики. А в районе Старомайорского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Запорожское направлениеКак рассказали в Минобороны, после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, понесший большие потери противник восстанавливал силы и активных действий не предпринимал.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. Также возле Степановки разгромлена украинская ДРГ.Купянское и Херсонское направленияШтурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции. Поражены украинские войска в районах Харьковской области и ЛНР.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – МинобороныАрмия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направленииПерехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, сво
Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО
Минобороны: российские военные уничтожили более 880 военных ВСУ за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки более 880 украинских солдат и десятки единиц техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Донецкое направление
На этом направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пяти сел. Кроме того, у Константиновки ликвидирован склад боеприпасов 79-й украинской десантно-штурмовой бригады.
"Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", – говорится в сообщении.
Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских боевиков.
Краснолиманское направление
Подразделениями группировки войск "Центр", с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и один автомобиль.
Помимо этого, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", – сказали в ведомстве.
Возле Ямполя разбит склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.
Южно-Донецкое направление
Активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено около 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.
Кроме того, поражена живая сила и техника противника возле Угледара и Макаровки Донецкой Народной республики. А в районе Старомайорского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Запорожское направление
Как рассказали в Минобороны, после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, понесший большие потери противник восстанавливал силы и активных действий не предпринимал.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. Также возле Степановки разгромлена украинская ДРГ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также две гаубицы FH-70 производства Великобритании", – добавили в ведомстве.
Купянское и Херсонское направления
Штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, заняли более выгодные позиции. Поражены украинские войска в районах Харьковской области и ЛНР.
"Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", – проинформировали в ведомстве.
А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
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